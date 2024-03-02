ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek kendini liberal Atatürkçü olarak tanımlayanları sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.Erdoğan DEMİR / ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde, AK Parti iktidarını “Laikliğe aykırı söylemlerinden eyleme geçtiği” iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet eden ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, “Liberal Atatürkçü aydınlara” seslendi. Zeybek, “Ekonominin böylesine bozulmasının altında bile AK Parti’nin Şeriatçılığının yattığını görmeyen bu arkadaşlara ne demeli?” dedi..

Kendini liberal Atatürkçü aydın olarak tanımlayanları eleştiren Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

“AH BİZİM LİBERAL ATATÜRKÇÜ AYDINLARIMIZ”

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’yi kurduğunda “Biz İslam’ı referans alan bir siyasi partiyiz” demişti. Şimdi de “Şeriat İslam’dır” diyor. Bizim liberal Atatürkçü aydınlarımız bu konuda çok güvendeler. “Yok canım,bizim yurttaşlarımız şeriat istemezler” güvencesini veriyorlar. Sanki şeriat yurttaşlardan izin isteyerek gelecekmiş. Diyorsunuz ki; ÇEDES Milli Eğitimi Diyanet'in denetimine verdi. 6.sınıflar bir yıl ara verip hafızlık eğitimi alıyorlar. İmam Hatip Okulları sayısı beş bine çıktı. İlkokul çocuklarına hac uygulaması,ölü gömme öğretimi veriliyor. Milli Eğitim 6 tarikatla protokol yaptığını açıkladı, Cumhuriyete kanlı başkaldırıyı özendiren şeyhin mezarına öğrenciler götürülüp dua ettiriliyor. Muhacir denilip milyonlarca Suriyeli bedevi yerleşmeci.Türkiye’yi Araplaştırıyor.

Müftülere nikah kıymak yetkisi verildi. Recep Tayyip Erdoğan ekonomiyi naslara göre yönetmeğe kalkışıyor. Bizim Liberal Atatürkçü Aydınlarımız bunları görmezden geliyorlar ya da önemsemiyorlar. “Yok canım bizim yurttaşlarımız şeriatı istemezler” diyorlar.

AK Parti şeriatı adım adım geliyor.Bizim Liberal Aydınlarımız çok güvendeler. Ekonominin böylesine bozulmasının altında bile AKP’nin Şeriatçılığının yattığını görmeyen bu arkadaşlara ne demeli?

“TEK ÇIKIŞ, TÜRKÇÜ TOPLUMCU, BİLİMCİ, ATATÜRKÇÜLÜK YOLUDUR”

Suriyeli Yerleşmecilere verilenler, Nasçılık yüzünden faizi arttırmamakta direnmeler, AK Parti’nin Şeriatçılığı yüzünden global kapitalizmin korumasına girip Yeni Liberalist uygulamalarla Ülkeyi satışa çıkarmalar,olmasaydı ekonomi böyle olur muydu?

Üstüne bir de ganimet inancının sonucunda Ulusun varlıklarının talan edilmesini Araplara saygıyla sunulmasını ekleyin,sonra tümünü altalta yazıp toplayın bakalım ne göreceksiniz sayın liberal Atatürkçülerimiz?

Bu yüzden diyoruz ki: Türkçü, toplumcu, bilimci, Atatürkçülük tek çıkış yoludur. Atacılık budur."