Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Türkiye'nin yeniden ATA'nın devrim günlerine döneceğini öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ATA PArti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, İstiklal Marşı'nın TBMM'de onaylandığı güne ilişkin paylaşımda bulunduğu sosyal medya hesabından iktidara yüklendi.

AK Parti iktidarına “Ümmetçi Şeriatçı” benzetmesi yapan ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek,“Biliyorsunuz, İstiklal Marşımızın ilk sözcüğü ‘Korkma’ diye başlıyor. Ümmetçi Şeriatçı iktidarı değişmez sanıp sinenlere,biz de ‘Korkma’ diye haykırmak istiyoruz. Bunlar gidecek. Türkiye yeniden ATA’nın DEVRİM GÜNLERİNE dönecek” dedi.

Atatürk’ün başbuğluğunda Türk Ulusu'nun varolma savaşı verirken, ümmetçi dincilerin emperyalizmin yanında yer alıp Türk Ulusuna karşı savaştığını vurgulayan Zeybek, "Emperyalizmin kuklası Yunanlılar ilerlemişlerdi.Top sesleri Ankara’dan duyuluyordu. Meclisi Kayseri’ye taşımak konuşuluyordu.Korku ortamı yayılıyordu.İşte o günlerde İslamcılıktan Türkçülüğe evrilmiş olanMehmet Akif yazdığı görkemli dizelere,bu yüzden, KORKMAdiye başlamıştı. Bugün benzer bir durum karşısında,Ümmetçi Şeriatçı iktidarı değişmez sanıp sinenlere, biz de haykırmak istiyoruz:KORKMA! Korkmayın! Bunlar gidecek.Türkiye yeniden ATA’nın DEVRİM GÜNLERİNE dönecek" ifadelerini kullandı.