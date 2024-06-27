Türkiye’nin en köklü ilaç şirketlerinden Atabay Kimya, İSO 500’de en büyük ilaç firmaları arasında 6’ncı sırada yer aldı. Atabay, genel listede ise 93 sıra birden yükselerek 321’inci oldu.İSTANBUK (İGFA) - Atabay Kimya, İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl gerçekleştirdiği “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2023 sonuçlarına göre en büyük ilaç şirketleri arasında geçen yıl olduğu gibi 6’ncı sırada yer aldı. Genel listede 93 sıra birden yükselen Atabay, Türkiye’nin 321’inci en büyük sanayi kuruluşu oldu. Atabay Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Atabay, bu yıl 85’inci yılını kutlayan Atabay Kimya’nın Türkiye’nin dev ilaç şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırdığını söyledi.

Zeynep Atabay, “Atabay olarak 85 yıllık tecrübemiz ile yüzde 100 yerli ilaç geliştirip üretmeye odaklandık. Kurulduğumuz günden bu yana halkın sağlığı için çalışıyoruz. En önemli hedefimiz ilaçta dışa bağımlılığı azaltmak ve halkın ihtiyaç duyduğu ilaca kolayca ulaşabilmesini sağlamak. İlaç üretimini vatani görev kabul eden üçüncü nesil aile şirketiyiz. Şirketimizde her nesil yerli ilaç çalışmalarını daha da ileriye taşımaya odaklanıyor” dedi.

YERLİ İLAÇ ETKİN MADDESİ ÜRETİMİNİ ARTTIRMAYA ODAKLANIYOR

Ülkemizin en önemli ilaç etkin maddesi ve ilaç üreticilerinden biri olan Atabay Kimya, kârını üretim tesisi, ürün geliştirme ve Ar-Ge için ayırıyor. Yerli ilaç etkin maddesi üretim kapasitesini arttırmak üzere Teknoloji Odaklı Sanayi Hamle Programı’na başvuran Atabay, “geçmişten geleceğe sağlık” bilinci ile yakın coğrafyasında etki yaratan ilaç hammaddesi ve müstahzar ilaç geliştirmeye yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Atabay Kimya, 2019 senesinde Acıbadem Ar-Ge Tesisi için ve 2022’de Gebze Ar-Ge Tesisi için T.C. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’ndan akreditasyonunu alarak Biyoteknoloji ve Aşı Ar-Ge’sini, Küçük Molekül Sentezini, Standardize Bitki Ekstraksiyonu Ar-Ge’sini yüksek teknolojik analitik laboratuvarlarla aynı çatı altında toplayan tek Ar-Ge Merkezi oldu.