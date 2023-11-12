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Partiler üstü kuruluş olan Atabey19 Gençlik ve Kültür Ocakları Gaziantep İl Beyliği, ebediyete intikalinin 85’inci yıldönümünü andığımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk için Ulucami’de mevlit okuttu.GAZİANTEP (İGFA) - Ulucami Baş İmamı Abdullah Oktay ve cami imamlarının bulunduğu mevlit programında, Atatürk ve tüm şehitler dualarla anıldı.

Düzenledikleri mevlitle ilgili bilgi veren Atabey19 Gençlik ve Kültür Ocakları Gaziantep İl Beyi Mete Büyükmurat, “Atabey19 Gençlik ve Kültür Ocakları Gaziantep İl Beyliği olarak Atamız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümü nedeniyle hem de tüm şehitlerimizin anısına böyle bir mevlit programı düzenledik, mevlit programından sonra mevlidimize katılan vatandaşlarımıza lokma tatlıikramında bulunduktan sonra programımız sona erdi” ifadelerini kullandı.

Büyükmurat, bu ülkeyi miras bırakan Atatürk’ü rahmetle andıklarını belirterek ,"Gaziantep’te 32 güçlü bir teşkilatımız bulunuyor. Şu ana kadar 41 ilde ve Avrupa federasyonumuzla yurt için de ve yurt dışında Genel Başkanımız Atabeyimiz Hüseyin Hakkı kahvecinin önderliğinde teşkilatlandık ve her gün giderek büyüyoruz” dedi.