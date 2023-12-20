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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 ilçeden geçecek (Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir), 13,4 kilometrelik hat boyunca 12 istasyona uğrayıp, tek yönde 35 bin yolcu taşıyacak Ataköy-İkitelli metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, M9 Ataköy-İkitelli metro hattı için 29 Eylül 2015 tarihinde İhaleye çıktı. Hat için 2 Şubat 2015 tarihinde sözleşme imzalandı ve yer tesliminin ardından 15 Şubat 2016’da imalat işlerine başlandı. Ancak süreç, planlandığı gibi ilerlemedi ve hattaki çalışmalar, yüzde 35 ilerleme seviyesindeyken kısmen durduruldu.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yönetimi, önceki idare tarafından durdurulan diğer metro hatlarında olduğu gibi, Ataköy-İkitelli metro hattında da çalışmaları yeniden başlattı.

Hızlandırılan çalışmalar kapsamında hattın Bahariye ve Masko İstasyonları, 29 Mayıs 2021’de hizmete alındı. Hattın, Bahariye-Ataköy arasındaki bölümündeki imalatlarda da sona yaklaşıldı.

TEST SÜRÜŞÜ GAZETECİLERİN TANIKLIĞINDA

Başkan İmamoğlu, imalat çalışmalarında sona yaklaşılan Ataköy-İkitelli metro hattında test sürüşüne katıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin eşlik ettiği İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Ceyhun Avşar’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Atatürk Mahallesi İstasyonu’ndan hatta görev yapacak trene binen İmamoğlu ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz İstasyonu’na kadar gerçekleştirilen test sürüşüne tanıklık etti. İmamoğlu, kendisini takip eden gazetecilere değerlendirmesini test sürüşü öncesinde yaptı. Raylı sistemlerde gösterdikleri başarının ardında çalışma arkadaşlarının bulunduğunu vurgulayan İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“BAŞARININ SAHİBİ ARKADAŞLARIM”

“Arkadaşlarımızın gösterdiği üstün başarının birkaç ana pasajı var. Bir tanesi; durmuş hatların tabii ki finansmanını bularak, güçlü bir inşaat hareketliliğini yaşattılar. İkincisi; yine bu hatlar üzerinde, gerçekten olağanüstü bir mühendislik değişimlerini sağladılar. Bunlar bazen istasyonlardaki verimliliği artıran, oranın proje kabiliyetini en verimli şekliyle kullanan ama aynı zamanda maliyeti düşüren birtakım düzeltmeler. Bir kısmı, yine metronun akışıyla ilgili, oradaki trenle ilgili boyutlar, tünelle ilgili boyutlamalarla ilgili çalışmalar. Bu bakımdan mühendislik başarısı da var. Üçüncü başarı da şu: Gözükmeyen ve uzun yılların ihmaliyle aslında birikmiş bir ihtiyaç; o da araç alımı. Yani araç, bu işin önemli bir safhası ve şu anda biz çok büyük bir araç alımıyla yol yürüyoruz. Araçlar, neredeyse artık 2 milyon Euro. Ve biz aslında görevi devraldığımızda, çok geçmişten o güne kadar gelen rakamlar 900 bin, 1 milyon Euro’ydu. Şimdi biz artık, 1,8-2 milyon Euro’ya yakın rakamla araç alımı yapıyoruz. O bakımdan araçla ilgili de şu anda bir kısmı yerli üretim, bir kısmı yabancı anlaşmalar üzerinden büyük bir araç alımı süreci de yürütüyoruz. Çünkü, bizim şu anda İstanbul’un il metrosu diyebileceğimiz M1 hattımızın Kirazlı-Halkalı'yla bağlanan bir devamı var ve o hattın devamı için alınacak araçlar var. Birçok hatta aslında araç ihtiyacımız var. Ki biz, 3 tane devasa araç istasyonu da bu dönem hizmete aldık. Yani sadece metro, metro istasyonu değil, bir de arka planı var.”

5 İLÇE, 12 İSTASYON, 13,4 KİLOMETRE, 21,5 DAKİKA…

Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ilçelerinden geçecek Ataköy-İkitelli metro hattı, tamamen tamamlandığında 12 istasyondan oluşacak.

Toplam uzunluğu 13,4 kilometre olan metro hattıyla beraber Ataköy-İkitelli arası 21,5 dakikaya inecek. Ataköy-İkitelli Metro Hattı ile saatte tek yönde 35 bin yolcu taşınması hedefleniyor. Ataköy-İkitelli metro hattı; Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren Mahallesi, İkitelli Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, Masko ve İkitelli Sanayi duraklarından oluşuyor. Hat; Marmaray hattı ile Ataköy İstasyonu’nda, Yenikapı- Atatürk Havalimanı hattı ile Yenibosna İstasyonu’nda, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı hattı ile Mimar Sinan İstasyonu’nda, Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt hattı ile Atatürk Mahallesi İstasyonu’nda ve Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir hattı ile de İkitelli İstasyonu’nda entegre olacak şekilde planlandı.