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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkan Davut Menteş atanırken İkinci Başkanlığa Mehmet Verim, üyeliklere ise Nevzat Şen, Ömer Faruk Öztürk ve Tayfun Aksoyak getirildi.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine ise Didem Yeter Güler atandı.

Kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Gençlik Spor Bakanlığı Müfettişi Erkan Ömeroğlu'nun ataması yapılırken Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ve Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu görevden alındı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yılmaz Kılınç, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Gökhan Bahçecik, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mikail Akıllı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sebahattin Erdoğan, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ise Yusuf Dural atandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine ise Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş'ın ataması yapıldı.