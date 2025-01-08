İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ile milletvekillerini “Cumhuriyet’in İlk Durağı İzmit” belgeselinin galasına davet etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; Nebil Özgentürk yönetmenliğinde, Umur Talu Genel Koordinatörlüğünde ve Dr. Bengi Başaran’ın katkılarıyla hazırlanan Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, İzmit’in gurur dolu hikayesinin anlatıldığı “Cumhuriyet’in İlk Durağı İzmit” belgeselinin galası için davetiyeleri ulaştırmayı sürdürüyor.

Başkan Hürriyet, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri, Ankara Milletvekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, CHP Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke, Kocaeli Milletvekilleri Nail Çiler, Muhip Kanko ve İstanbul Milletvekili Doğan Demir’i ziyareti etti.

16 Ocak Perşembe günü saat 16.30'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek galaya davet eden Başkan Hürriyet, desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletirken, tüm vatandaşları da Ata'nın İzmit'te gerçekleştirdiği ilk basın toplantısının 105 yıl dönümünde, "Cumhuriyet’in İlk Durağı İzmit” belgeselinin galasına davet etti.