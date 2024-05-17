Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu 16 Mayıs Perşembe günü İpsala Gümrük Kapısı’nda düzenlenen törenle başadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Törene İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ev sahipliği yaparken, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Beyli ve sporcular katıldı.

Saat 10.00’da Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören başladı.

Tören de konuşan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, bugün Atatürk’ün evinden gelen toprağı Türkiye de karşılamaktan mutluluk duyduğunu belirterek “19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan Atatürk bu ülkenin kurtuluşu için bir başlangıç oldu. Bugün İpsala’dan vereceğimiz start ile buradan yola çıkacak ve Samsun’a ulaşacak.”dedi.

Şiirlerin okunmasınısının İpsala Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi gösterilerini sundu.

Halk Oyunları göserisinin sunulmasının ardından Aykut Ünal tarafından İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Kaymakamı Mehmet Kerman’a plaket takdimi yapıldı.

Atatürk’ün Selanik’teki evinden alınan toprak Gümülcine Balşkonsolosu Aykut Ünal tarafından İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’ye tören ile teslim edildi.

Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu İstanbul Masterler Kulübü yetkililerine Atatürk’ün evinden gelen toprağın teslim edilmesi ile Barış Koşusu startı verilerek koşu başladı.