Manisa’da yaptığı başarılarla kendisinden sıkça söz ettiren Ataspor Kadın Voleybol Takımı sporcuları, antrenör Osman Koca ve takımın forma sponsoru Mahmut Coran iftar yemeğinde bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Ataspor Kulübü Kadın Voleybol Takımı antrenörü Osman Koca iftar yemeği sonrası açıklama yaptı.

Koca, alt yapılarda gösterilen başarıdan dolayı takımı kutlayarak, "Küçükler branşında Manisa il şampiyonu olduk. Manisa'yı Nisan ayının sonunda Muğla’da temsil edeceğiz. Burada bulunan kızlarımız Yıldız takımımızın kızları. Manisa il 2. oldular. Kendilerini bu anlamda kutluyorum" dedi.

Hedeflerinin önümüzdeki yıl bu güzel ekiple birlikte Manisa’yı profesyonel 2. lig de temsil etmek olduğunu ifade eden Koca, "Bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Takımımızın iyi yerlere geleceğini ümit ediyorum. Kulüp olarak Manisa’da bir ilke imza attık. Manisa ilimizde yaşayan Depremzede kız çocuklarına kulüp olarak hafta sonları bir eğitim faaliyeti yürütüyoruz. Depremzede kız çocuklarımız hem spor yapıyor hemde sosyalleşiyorlar" diye konuştu.

Ataspor Kadın Voleybol Takımı kaptanı Yağmur Türkbir ise, bugüne kadar bizleri destekleyenlere teşekkür etti.

Takımın forma sponsoru Ortanca Makine sahibi Mahmut Coran da, “Bu yaşlarda bu kulübü bu yerlere getirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.