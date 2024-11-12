Bornova’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yılı anısına düzenlenen etkinliklerde duygusal anlar yaşandı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin desteğiyle Bornova Kent Konseyi ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve şiirler yer aldı, zeybek gösterisi ve çocuk korosunun oratoryosu büyük ilgi topladı. Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürk’ün mirasına olan bağlılıklarını vurgulayarak, gelecek nesillere çağdaş bir Türkiye bırakma hedeflerinin altını çizdi. Ayrıca çocuklara yönelik Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası düzenlenerek dereceye girenlere ödüller verildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında Bornova’da düzenlenen etkinliklerle özlemle anıldı. Bornova Kent Konseyi, İzmir Sanat ve Eğitim Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği anma etkinliği, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlik, yoğun bir katılımla duygu dolu anlara sahne oldu.

Etkinlikte Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirilirken, şiirler okunarak katılımcılara anlamlı anlar yaşatıldı. Zeybek gösterisiyle coşkunun doruğa çıktığı gecede, İzmir Sanat ve Eğitim Derneği’nin çocuk korosu sahneledikleri oratoryo ile büyük beğeni topladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de etkinlikte yer alarak Bornovalılarla birlikte anma törenine katıldı.

İLHAM KAYNAĞIMIZ ATATÜRK

Başkan Eşki, yaptığı konuşmada Atatürk’ün mirasına duyulan bağlılığı bir kez daha vurguladı. “Atatürk, yalnızca bir lider değil, bizler için özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolüdür. Onun düşünceleriyle şekillenen bu ülkeyi gelecek nesillere daha aydınlık, daha çağdaş bir şekilde devretmek en önemli görevimizdir. Bugün burada gördüğümüz bu coşku, Atatürk’e duyulan sevgi ve minnet, bizlere ilham kaynağı oluyor” dedi.

ATATÜRK’Ü ANMA SATRANÇ TURNUVASI

Anma programının bir diğer önemli etkinliği ise Bornova Belediyesi Hobi Beceri Edindirme Kursları’nda satranç eğitimi alan çocuklar için düzenlenen “Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası” oldu. Minik satranç ustalarının büyük mücadele sergilediği turnuva, izleyenlerden tam not aldı. Dereceye giren çocuklara ödülleri törenle takdim edilirken, Başkan Ömer Eşki, “Atatürk’ün akla ve bilime verdiği önemi sizlere aşılamak en önemli görevlerimizden biri. Satranç gibi akıl oyunları, Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı bilim ışığında geleceğe emin adımlarla yürümenize katkı sağlayacaktır” diye konuştu.