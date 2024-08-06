Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün girişimleri ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne yeni otopark kazandırıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün girişimleri ile Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü yapılmak üzere Düzce Belediyesi’ne kazandırılan fidanlık arazisi otoparka dönüştürüldü.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3700 metrekare alana sahip arazinin zemininde iyileştirmeler yapılması sonrası 150 araç kapasiteli otopark, ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunuldu.