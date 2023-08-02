Walt Disney'in Türkiye ofisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan “Atatürk” dizisinin iki bölüm olarak televizyonda ve sinemalarda yayımlanacağını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Dizinin, şirketin dijital platformu Disney+’daki yayınının iptal edildiği iddiasıyla günlerdir süren bir tartışmada son durum belli oldu.

Disney Plus Atatürk dizisiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Atatürk, 29 Ekim'den itibaren FOX ekranlarında ve sinemalarda yayınlanacak" denildi.

Hatırlanacağı gibi, Yapımın Disney+'da yayımlanmasının "Ermeni lobilerinin baskısı sonucu iptal edildiğine" yönelik iddialarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin yaptığı paylaşımında, "Kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" dedi.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Cumhuriyet'in kurucusunu Aras Bulut İynemli canlandırdığı ‘Atatürk’ dizisinin yayın takvimi şöyle: