Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kırklareli Belediyesi’nin, gurur abidesi yapıtlarından Atatürk Evi, 2023 yılında 90 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. 17 Ocak 2018’deki açılışından bu yana geçen 5 yılda ise, evi, yaklaşık 750 bin kişi ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sadece yurt içinden değil, yurtdışından da ziyaretçi alan Atatürk Evi’ni, toplu olarak ziyaret eden kafilelerin yanı sıra, ilk ve ortaöğretim öğrencileri de, öğretmenleri eşliğinde gezerek, adeta zaman yolculuğu yapıyor ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e olan hayranlıkları, gördükleriyle perçinleniyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı açıklamada; “Atamızın doğduğu evin birebir aynısını, şehrimizle ve bölgemizle buluşturmanın üzerinden beş yıl geçti. Geçen süre zarfında, 750 bin kişiyi misafir etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İstanbul başta olmak üzere, güzel ülkemizin dört bir yanından vatandaşımız, bu nadide yapıyı görmek için Kırklareli’ye geliyor. Sınır ötesinden, Balkan ülkelerinden de konuklarımız oluyor. Gelen herkes sadece Atatürk Evi’ni değil, aynı zamanda Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli’nin ziyaretçisi oluyor. Burada geziyor, alışveriş yapıyor, lezzet duraklarına uğruyor, konaklıyor. Kırklareli’nde ivmesini yükselttiğimiz tarih turizmi, sahip olduğumuz potansiyellerin geliştirilmesiyle daha da güçlü hale geldi. Yayla Mahallesi’ni, bu açıdan çok önemsemiştik. Her bir projemizi titizlikle hayata geçirdik. Şimdi de bunun meyvelerini topluyoruz. Atatürk Evi, yüz yıl sonra da, şehrimizin tepesinde güneş gibi parlamaya devam edecek” diye konuştu.