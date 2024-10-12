Atatürk Kent Park, Yunus’un Diyarında Yunusemre Bilim Şenliği ile bilimin büyülü dünyasına ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK tarafından desteklenen, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen şenlik, 30 atölyede yaklaşık 5 bin öğrenciyi bilimin renkli dünyasıyla buluşturdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen Yunus’un Diyarında Yunusemre Bilim Şenliği Atatürk Kent Park’ta düzenlendi. Şenliğin kapanış törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, birim ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile Manisalı yurttaşlar katıldı.

30 ATÖLYE VE YAKLAŞIK 5 BİN ÖĞRENCİ YER ALDI

30 atölyede, yaklaşık 5 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen şenlik, çocukların bilimsel keşif yolculuğunda onlara eşlik eden unutulmaz bir deneyim oldu. Atölyelerdeki deneyler, kodlama etkinlikleri ve zekâ oyunları sayesinde çocuklar, bilimin eğlenceli ve yaratıcı bir alan olduğunun farkına vardı. Özellikle öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği tematik bilim oyunları, şenliğe ayrı bir renk kattı. Yunus’un Diyarında Yunusemre Bilim Şenliği, çocuklara bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerinde ve geleceğin bilim insanları olma yolunda ilham verdi.

Kapanış töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, bilim şenliği görevlilerine katılım sertifikalarını takdim etti. Manisa’da bilginin ve bilimin yayılmasını sağlayan bu anlamlı etkinliğe katkılarından dolayı görevlilere teşekkür ettiler.