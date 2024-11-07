İzmit Belediyesi, 10 Kasım’da; Türkiye’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde anacak.KOCAELİ(İGFA) - İzmit Belediyesi, 10 Kasım Pazar günü, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamlı bir etkinlikle anacak. Kocaeli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmit Şubesi’nin de destek verdiği bu anma programı, İzmit halkının katılımıyla Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi bahçesinde gerçekleşecek.

“ÇOCUK SÖZÜNDEN ATATÜRK” SERGİSİ AÇILACAK

Program, saat 09.05’te saygı duruşu ile başlayacak. Ardından, günün anlam ve önemine uygun konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak ve Atatürk büstüne karanfil bırakılacak. Etkinlikte ayrıca, Anı Evi’ni daha önce ziyaret eden çocukların duygularını yansıttığı yazılarla hazırlanan “Çocuk Sözünden Atatürk” isimli serginin de açılışı yapılacak.