Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Horizon Programıyla daha temiz bir dünya için dizel yakıtla çalışan Atatürk Yolcu Vapurunu elektrikli sisteme dönüştürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreci belediye kimliğiyle toplu taşıma araçlarında doğaya salınan karbondioksiti en aza indirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Avrupa Birliği Horizon Programıyla dizel yakıtla çalışan Atatürk Yolcu Vapurunu elektrikli sisteme dönüştürüyor. Fon miktarı 8 milyon avroyu bulacak projede geliştirme ve araştırma sonucunda elektrikli bataryanın Atatürk Yolcu vapuruna montajı sağlanacak.

ATATÜRK VAPURUNA TEKNİK GEZİ

Büyükşehir, Avrupa Birliği Horizon Programıyla daha temiz bir dünya için dizel yakıtla çalışan Atatürk Yolcu Vapurunu elektrikli sisteme dönüştürüyor. Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip bu dönüşümün detaylarının konuşulduğu proje teknik toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya, yurt dışından gelen uzmanların yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına proje yürütücüleri olarak Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Şube Müdürlüğünün teknik personelleri katıldı. Toplantıda Atatürk yolcu motorunun tahrik sistemi dizel yakıt sisteminden bataryalı (elektrikli) tahrik sistemine dönüştürülmesi konuşuldu. Atatürk Yolcu Vapuruna uygun bataryaların seçilmesi ve yerine montaj yapılması da konuşan konular arasındaydı. Toplantı öncesi Atatürk Yolcu Vapurunda teknik gezi yapıldı.

AVRUPA BİRLİĞİ FONU

Proje kapsamında Belçika merkezli Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi’nin Horizon Europe Call ' HORIZON-CL5-2022-D5-01-01, çağrısı ile sözleşmeler 01.01.2023 tarihi itibariyle imzalanmış ve geliştirme işlemleri başlatılmıştı. Bu dönüşümün Avrupa Birliği Fonu ile yapılması ve Türkiye’de ilk ve tek olması açısından büyük önem arz ediyor. Fon miktarı 8 milyon avroyu bulacak projede geliştirme ve araştırma sonucunda 3 MVA kapasiteli bataryanın Atatürk Yolcu vapuruna montajı sağlanacak. Montaj sonucunda batarya Büyükşehir’e ait olacak.