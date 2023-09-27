Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, Cumhuriyet’in 100. yılını, yapay zekâ teknolojisiyle elde ettiği Atatürk’ün sesinden sözleriyle kutluyor.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında başlattığı “İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti” projesini Pera Palace Hotel’de gerçekleştirdiği özel bir geceyle duyurdu.

Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Max Speur, Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, İcra Kurulu üyeleri, Sabancı Holding ve Teknosa çalışanları ile basın mensuplarının katıldığı gece, eşsiz bir deneyime sahne oldu.

Toprak Sergen’in sunuculuğunu üstlendiği gecede, Atatürk’ün başta Nutuk’ta yer alan sözleri olmak üzere Türk milletine yol gösteren pek çok sözü tarihi bir akış içinde kendi sesinden davetlilerle buluştu. 4129Grey tarafından ‘Generative AI’ yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan çalışmada ayrıca Atatürk'ün ses dalgaları da silüetini oluşturan formlara dönüştü. Proje kapsamında ek olarak Atatürk’ün dünyaya mal olmuş bazı sözleri Fransızca ve İngilizce dillerinde de seslendirilecek.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, Cumhuriyet’in 100. yılında her zamankinden daha büyük bir heyecan ve coşkuyla çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Dünyanın teknolojisini herkesle buluşturarak mutlu anlar yaşatmak için varız’ misyonuyla faaliyet gösteren bir şirket olarak, Ata’mızın birbirinden değerli sözlerini teknolojinin sağladığı imkanlarla yine Ata’mızın sesinden halkımıza armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Atatürk’ün hepimizi birleştiren sözlerini kendi sesinden duymak ilham verici. Teknoloji, gelecek nesillere daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve güzel bir gelecek bırakmamız için bizlere sınırsız pek çok seçenek sunuyor. Aynı zamanda da daha eşit bir geleceğin şekillenmesinde teknolojinin belirleyici rol oynadığını biliyoruz. Bu bilinçle Habitat Derneği ile birlikte 16 yıldır sürdürdüğümüz ve bugüne kadar 26 bini aşkın kadının hayatına dokunduğumuz Kadın için Teknoloji projemizle kadınların dijital okuryazarlığını artırmayı, ekonomik ve sosyal yaşama daha çok katılmalarını amaçlıyoruz. Cumhuriyet değerlerinin ışığında üretmeye, tüm paydaşlarımız, sektörümüz ve ülkemiz için daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Projeyi https://enbuyukarmagan.teknosa.com/ sitesinden takip edebilirsiniz.