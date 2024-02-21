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Katıldığı düğünde “Osmanlıyı süren soysuzları lanetliyorum” diyen eski Refah Partili milletvekili Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e hitaben “Selanik’ten gelen dönme” diyerek beddua etmesi tepkiyle karşılandı.İSTANBUL (İGFA) - Şevki Yılmaz’a en sert tepkilerden biri de İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinden geldi. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş “Atatürk’e hakaret etmek hiç kimsenin haddine değildir” diyerek Şevki Yılmaz’ı kınadı. Eyleme çok sayıda sivil toplum kuruluşu, mahalle muhtarı ve vatandaşlar destek verdi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, Büyükçekmece Gençlik Platformu üyelerinin Atatürk Anıtı’na çelenk takdiminin ardından, İstiklal Marşımız okundu ve saygı duruşu yapıldı.

“ŞİDDETLE KINIYOR, CUMHURİYET SAVCILARIMIZI GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Büyükçekmece Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Özgür Polat Büyükçekmece halkı adına hazırlanan basın bildirisini okudu. Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Dün akşam Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e büyük hakaret içeren videolar yayınlandı. Bitmiş olan Osmanlı külleri üzerine Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veren en büyük Türk kahramanıdır. Devlet adamıdır, siyasetçidir ve bilim insanıdır. Bu kahramanlıklarla yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün mazlum devletlere örnek olmuştur. Dünyada en saygın devlet adamı olarak Atatürk’e dil uzatmak, Atatürk’e hakaret etmek hiç kimsenin haddi değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebedi şefimiz, liderimiz, Başkomutanımız, hepimizin ortak paydasıdır. Yüzyılı devirmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği aydınlık yarınları ve çağdaşlığı ancak büyük Atatürk’ün bıraktığı ilkelerin uygulanmasıyla hayat bulacaktır. Yaptıklarıyla 20. yüzyılın lideri olmuş, 21. yüzyılda ışık olmayı sürdüren Büyük Atatürk’e kimsenin ve özellikle milli şuurdan yoksun, tarih bilmezlerin ne hakları, ne de cüretleri olamaz. Bu nedenle ilgili şahıs tarafından modern Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun kurucusu ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı yapılan bu hakaretleri nefretle, şiddetle kınıyoruz ve Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz.”

“ŞEVKİ YILMAZ GİBİ HADDİNİ BİLMEYENLERİN ÇOK ABARTMAMAK GEREKİR”

Büyükçekmece halkına destek veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, son derece üzgün olduğunu belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 21. yüzyılda da dünyanın en büyük devlet adamı olarak yaşamını sürdürüyor. Dünyada Atatürk gibi ikinci bir lider yüz yıldan bu yana hayatta kalamadı. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Şevki Yılmaz gibi haddini bilmeyenlerin dil uzatmalarını çok abartmamak ama takipte etmek gerekir. Hadlerini de bilmek gerekir. Ne mutlu bize ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz var. “Yurtta barış, dünyada barış” diyebilen bir liderimiz var. O’na Şevki Yılmazların diğerlerinin bu şekilde hakaret etmesi sadece biz, Türk milletini birbirine kenetler. Mutlaka Cumhuriyet’in savcıları hesabını soracaktır.”