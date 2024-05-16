İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atıl durumdan, hak ettiği yeni görünümüne kavuşturduğu Atatürk’ün mirası Büyükdere Atatürk Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu 27 yıl sonra ilk mezunlarını verdi.İSTANBUL (İGFA) - Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1928 yılında kurulan, 1997’ye kadar faaliyetlerini sürdüren ancak o tarihten bu yana da kaderine terk edilen fidanlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden İstanbul’a kazandırıldı. 2022 yılında fidanlık, eğitim ve yeni bir mesire alanı olarak projelendirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Kasım 2023 yılında yeniden İstanbulluların hizmetine açıldı.

Türkiye’nin ilk meyve bahçesi ve fidanlığı özelliğini taşıyan Büyükdere Atatürk Fidanlığı içerisindeki Bahçıvanlık Okulu’nda dün tarihi bir mezuniyet yaşandı. Mart ayında başlayan ve tamamen ücretsiz olan teorik ve uygulamalı eğitim programıyla 37 kursiyer ‘Bahçıvanlık Eğitimi’ni tamamladı. 9 haftada 186 ders saatinden oluşan eğitim, saha gezileri ve uygulama derslerinden oluştu. Eğitimlerini pratiğe dönüştüren katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘Kurs Bitirme Belgesi’ni aldılar.

Bahçıvanlık Okulu’nda katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği, Peyzaj, Proje Okuma, Dış ve İç Mekan Bitkileri, Çim Alan Tesisi ve Bakımı, Budama Teknikleri, Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği, Sulama, Toprak ve Bitki Besleme, Zirai Mücadele, Üretim ve Çoğaltım Teknikleri, Çevre Koruma Bilinci eğitimleri verildi.

“EĞİTMENLER TEKNİK KADRODAN OLUŞMAKTADIR”

Kursiyerlerin bahçıvanlık eğitimi ile kursiyerlerin bitkileri yakından tanıma fırsatı yakaladığını belirten Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü İbrahim Dedeoğlu, “Büyükdere Atatürk Fidanlığı Bahçıvan Okulu’nun 2023 yılında faaliyete geçmesiyle bu yıl eğitimlere başladık. İlkbahar dönemini tamamlayarak kurs sonunda 37 kişi mezun oldu. Eğitim uygulama alanlarımız, İBB'nin sorumluluğunda bulunan yeşil alanlar, korular ve yeşil alan düzenlemeleri yapılan alanları kapsamaktadır. Bunun dışında yakın çevremizde Atatürk Kent Ormanı, Orman Fakültesi, Ağaç A.Ş fidanlığı, Atatürk Arboretumu’nda kursiyerlerimiz anlatılanları uygulama ve bitkileri yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Bundan sonraki süreçte de her yıl ilkbahar ve sonbahar döneminde İstanbullulara Bahçıvanlık eğitimlerimiz devam edecek.” dedi.

YENİ DÖNEM KAYITLARI EYLÜL’DE

27 yıl sonra yeniden eğitimlere başlamasının çok değerli olduğunu söyleyen Dedeoğlu katılan kursiyerlere teşekkür ederek yeni dönem kayıtlarının Eylül ayında başlayacağını dile getirdi.