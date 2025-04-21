Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atıcılık Federasyonu ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Mesir Kupası müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Manisa merkez ve Salihli’deki poligonlarda düzenlenen Trap ve Skeet kategorilerinde 138 sporcu mücadele etti.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Aydın, Bursa, Eskişehir Denizli, Burdur, Balıkesir, Muğla, Antalya ve Düzce’den 138 sporcunun katıldığı Mesir Kupası’nda şampiyonlar belli oldu. Manisa merkezde Skeet, Salihli’de ise Trap kategorilerinde mücadele edildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen ile Atıcılık Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Tevfik Eraslan da müsabakaları takip etti.

Mesir Kupası’nın kapanış günü ile birlikte Manisa merkezde Skeet kategorisi Büyük Erkeklerde Ahmet Erkeç, Veteranlar kategorisinde Yusuf Karamuk, Genç Kadınlarda Aleyna Tutal ve Genç Erkeklerde Yunus Emre Öztenekeci şampiyonluğa uzandı. Salihli’de düzenlenen Trap kategorisinde ise Ulusal Lig Birincisi Tayfun Çakır, Bölgesel Lig Birincisi Cihan Özel, Genç Kadınlarda Meryem Demiralay müsabakalar sonunda zirvede yer aldı.

“MANİSA’MIZ İÇİN BÜYÜK ÖNEMİ OLAN MESİR ŞENLİKLERİ KAPSAMINDA ADINA YAKIŞIR BİR YARIŞMA OLDU”

Atıcılık Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Tevfik Eraslan, “Bu yarışma için desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e teşekkür ediyorum. Manisa’mız içinbüyük önemi olan Mesir Festivali kapsamında adına yakışır bir yarışma oldu. Manisa’mızın ve Mesir Festivalimizin adını tüm Türkiye’ye bir kez daha duyurmamızı sağladıkları için Manisa Atıcılık İl temsilcisi olarak kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“İNŞALLAH SENEYE TEKRAR BURADA OLURUZ”

Büyük erkeklerde şampiyon olan Ahmet Erkeç,“Manisa’ya Mesir Kupası’na katılmak için geldik. Birinciliği hak ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah seneye tekrar burada oluruz. Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Mehmet Palabıyık’a teşekkür ederiz. Bizi böyle güzel bir etkinliğe davet ettiler” ifadelerini kullandı.

Mesir Kupası’nda alınan sonuçlar şöyle:

Manisa merkez Skeet kategorisi

Büyük Erkekler

Ahmet Erkeç Nafiz Önal Namık Kemal Yılmaz

Veteranlar

Yusuf Karamuk Mehmet Palabıyık Serdar Atlıhan

Genç Kadınlar

Aleyna Tutal

Genç Erkekler

Yunus Emre Öztenekeci

Salihli Trap Kategorisi

Ulusal Lig Birinciliği

Tayfun Çakır Serhat Avcı Alparslan İlkan

Bölgesel Lig Birinciliği

Cihan Özel 2. Recep Tül Tevfik Eraslan

Genç Kadınlar

Meryem Demiralay Aslı Nur Baştürk