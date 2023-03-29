Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerin daha temiz kalması için 7 atık alım teknesi ile turizm sezonuna hazırlanıyor. Bakıma alınan tekneler Mayıs ayı itibariyle atık ve sintineleri toplayamaya başlayacak. MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesinin 7 atık alım teknesi turizm sezonu öncesi bakıma alındı.

Mavi yolculuğun uğrak noktası, Avrupa ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın denizleri Büyükşehir Belediyesi tarafından korunuyor. İl genelinde denizleri korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi kapsamında 7 tekne ile deniz araçlarından atıkları alıp Göcek ve Akyaka’da bulunan atık alım merkezinde topluyor. Binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği Muğla’nın denizleri Büyükşehir sayesinde korunuyor.

Büyükşehir Belediyesi denizlerin daha temiz kalması için 7 atık alım teknesi ile turizm sezonuna hazırlanıyor. Bakıma alınan tekneler Mayıs ayı itibariyle atık ve sintineleri toplayamaya başlayacak.Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bu güne kadar 15 bin 992 tekneye hizmet verdi. Ekipler bu süreç içeresinde 12 bin 420 litre atık yağ, 46 bin 720 litre sintine, 14 milyon 478 bin 822 litre pis su, 16 milyon 254 bin 795 kg katı atık toplandı.

