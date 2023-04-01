ICA, Kuzey Çevre Otoyolu’ndan toplanan atık lastiklerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen ‘Ses Bariyeri’nin montajını tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmecisi ICA, sürdürülebilirlik odaklı iş stratejisi kapsamında yenilikçi projelere imza atmaya devam ediyor. ICA, otoyoldan toplanan atık lastiklerin geri dönüşümüyle üretilen Ses Bariyeri Projesi ile çevrenin korunmasına, yol güvenliğine ve gürültünün azaltılmasına katkıda bulunuyor.

ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde duyurdukları Ses Bariyeri Projesi’nin, ICA’nın gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak konusunda aldığı sorumluluğun parçası olduğunu söyledi. Soğukpınar, “Otoyol üzerindeki parçalanmış birçok cisim otoyol güvenliğini de tehdit ediyor. Bir yılda yaklaşık 135 ton araç lastiği parçası topladık. Lastik atıklarını döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla geri dönüştürerek ses bariyeri yapımında kullanıyoruz” dedi.

Ses Bariyeri Projesi kapsamında, otoyolun Kilyos-Zekeriyaköy bölgesinde yapılan ses analizleri sonucunda, bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ses bariyeri yerleştirildi. Böylece otoyolun yerleşim bölgelerinin yakınından geçen kesimlerinde araç gürültüsünün en az seviyeye indirgenmesi hedeflendi.

Serhat Soğukpınar, “Ses bariyeri ile otoyol yakınındaki habitat ve yerleşimler otoyol sesinden arınıyor ve biriktirdiğimiz lastik atıkları geri dönüştürülerek, döngüsel ekonomiye hizmet ediyor” diye belirtti.

Atık lastikleri geri dönüştürerek oluşturulan ses bariyerleri aynı zamanda Çevresel Ürün Beyanı (EPD) sertifikasına sahip. Kauçuk ses bariyerlerinin, atık malzemelerden üretildiği için, ‘karbon ayak izi’ en düşük ürünler arasında yer aldığına dikkat çeken Soğukpınar, “Bu çevre dostu bariyeri ömrünü tamamlayacağı 10. yılının sonunda yeniden geri dönüştüreceğiz ve tekrar kullanacağız. İşimizi en yüksek standartlarda yapmak ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak birinci hedefimiz. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.