Manisa Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve haşere ile mücadele çalışmaları kapsamında sineklerin üremesine neden olan atık lastiklerin ve durgun su alanlarının kontrolünü yaparak üreme ortamını ortadan kaldırıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde sivrisineklerin üreme ortamı olan atık lastiklerin içinde biriken sulara karşı vatandaşları uyardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sivrisineklerin üremesine imkan sağlayan ortamların ortadan kaldırılması için denetimlerine devam ediyor. Ekipler, yaptıkları ilaçlama çalışmalarının yanında içlerinde su birikebilecek atık lastikleri de kontrol ederek sivrisineklerin üreme ortamlarını ortadan kaldırıyor. Yapılan ilaçlama çalışması ve denetimde atık lastiği kontrol eden ekipler, lastiğin içinde su biriktiğini ve bu suyun içinde sivrisinek larvasına rastladı.

Atık lastiğin içindeki suyu boşaltan ve sivrisinek oluşumunu engelleyen ekipler daha sonra ilaçlama çalışması yaparak vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşları evlerinde, bahçelerinde, açık alanlarda içi su dolu olan ve su dolabilecek kapları bırakmamaları konusunda uyaran Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde 17 ilçede hizmet vermeye devam ediyoruz. Ekiplerimizin yaptığı kontrollerde içi su dolu atık bir lastiğe rastladık. Atık lastiğin içindeki suda, sivrisinek larvası olduğunu gördük. Bilindiği üzere sivrisinek oluşum alanlarının yüzde 82’si insan eliyle oluşturuluyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan talebimiz bidon, saksı, kova ve atık lastik gibi içinde durgun su bulunabilecek alanlar, sivrisinekler için üreme alanıdır, bu nedenle vatandaşlarımızın böyle alanları varsa bu suları boşaltmalarını istiyoruz. Öncelikle insan sağlığını tehdit eden bu sivrisineklerin üreme alanlarını yok etmek suretiyle vatandaşlarımız öncelikle kendi sağlığını koruyacaktır. Çevreni temiz tut, sağlığını koru diyoruz” dedi.