Giresun Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) hibeli Atık Su Arıtma Tesisi projesinin yapım çalışmaları hız kazandı.GİRESUN (İGFA) - Kerim Aksu döneminde hazırlanan ve AB’ye sunulan, kabul edilmesinin ardından ise startı verilen projede son etaba girildi.

31 Mart yerel seçimlerinde göreve seçilen Fuat Köse’nin talimatıyla hızlandırılan projede yapım çalışmaları devam ederken, Başkan Köse proje yürütücüleriyle yaptığı toplantıda projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Proje yürütücüleri, tesisin 2024 Eylül, Ekim aylarında bitirilerek teslim edilmesinin öngörüldüğünü belirterek, hızlanan çalışmaların istenilen şekilde devam ettiğini açıkladı.

22 Milyon Euro bedelli Atık Su Arıtma Tesisi Projesinin maliyetin yüzde 77’si Avrupa Birliği, yüzde 9’u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 14’ü ise Giresun Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Proje arıtma tesisi ve toplama sistemi olarak iki koldan yürütülüyor. Son sistem teknoloji ile ve bazı yönleriyle Türkiye’de ilk olacak tesis kendi elektriğini kendisi üretecek.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise, projeyi yakından takip ettiklerini belirterek: “Şehrimizin belki de en büyük sorunu çözümleniyor. Bu Atık Su Arıtma Tesisi kanalizasyon sorununu tümden ortadan kaldıracak ve temiz bir çevre gelişecek. Tesisimiz tamamlandığında plajımıza mavi bayrak almaya hak kazanacağız ve bu bayrağı da plajımıza gururla asacağız. Atık Su projesinin şehrimize ve bölgemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyor, projede çalışanlara kolaylıklar diliyorum.” dedi.