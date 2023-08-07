Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2023 yılında arıtılmış atık suların yeniden kullanımında yüzde 5 oranındaki hedefin ilk 6 ayda aşıldığını bildirdi. Özhaseki, atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin 2023 yılsonu için belirlenen yüzde 5 hedefinin yıl biteden tamamladıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin, 2023 yılı sonu için belirlediğimiz yüzde 5'e çıkarma hedefimizi yıl bitmeden tamamladık. Haziran ayı itibarıyla, atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,2’ye çıkardık.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, “Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini azaltmak sorumluluğuyla, atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin, 2023 yılı sonu için belirlediğimiz yüzde 5'e çıkarma hedefimizi yıl bitmeden tamamladık. Haziran ayı itibarıyla, atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,2’ye çıkardık.” ifadelerini kullandı.

ARITILMIŞ ATIK SU KULANIMI TEŞVİK EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, küresel iklim değişikliğinin en çok etkilediği doğal kaynaklardan birisi olan su kaynaklarının korunması için başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca atık suların yeniden kullanılmasını teşvik etmek amacıyla arıtma tesislerine elektrik faturaları için yüzde 50’sine kadar geri ödeme yapılıyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yapılan düzenleme sonrasında bu oran, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atık suyunu yeniden kullanan kuruluşlara kullanım oranına göre yüzde 100’e kadar kademeli olarak arttırılıyor.