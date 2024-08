Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına yerleştirdiği mamamatik otomatlarıyla plastik, metal ve cam gibi atıkların hem geri dönüşümünü sağlıyor hem de can dostlar için mamaya dönüştürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için yenilikçi bir projeyi daha devreye aldı. Sokakta su ve yiyecek bulmakta zorlanan can dostları için geliştirilen proje kapsamında kentin farklı noktalarına yerleştirilen mamamatik otomatları, atılan her atık için mama vererek sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlıyor. Vatandaşların mamamatiklere atacağı her pet şişe, cam şişe ve metal ambalaj atıkları, minik dostlar için mama olarak geri dönüyor. Tamamen güneş enerjisi ile çalışan otomatlar, atık atıldığında sesli olarak vatandaşlara teşekkür ediyor. Sokak hayvanlarının besin ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen proje, aynı zamanda sıfır atık ve geri dönüşüme de dikkat çekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Semih Öz, sokak hayvanlarının beslenmesi için yıllık 60 ton mama kullandıklarını belirtti. 17 ilçede 168 ayrı noktada besleme yapıldığını söyleyen Öz, mamamatik otomat projesiyle hem temiz çevre bilincinin oluşturulmasını hem de can dostların beslenmesini amaçladıklarını ifade etti. Öz, “Yenilikçi uygulamalar kapsamında plastik atıkların mamaya dönüşmesi için Botanik Park, Merinos Park ve Hüdavendigar Parkı’nda mamamatik uygulamasını başlattık. Can dostlarımızın sıcak havalarda susuz ve aç kalmaması için vatandaşlarımızdan projemize katılmalarını bekliyoruz. Çocuklarımıza da bu projeyi uygulamalı göstererek çevre bilincini aşılayabiliriz. Otomatlarla sokak hayvanları ile hayvanseverler arasında bir köprü de oluşturuluyor” dedi.

Kaynak: igf