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Çevreye duyarlı uygulamalarıyla ‘Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz Çevre Ödülü’nü ilçeye kazandıran Gebze Belediyesi’nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılında değerli atıklar kaynağından toplanarak hem ekonomiye kazandırıldı hem de atıkların çevreyi kirletmesinin önüne geçildiKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi idari yapısı altında oluşturulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesindeki görev yapan deneyimli personellerle çevreye duyarlı sıfır atık uygulamaları her geçen gün daha da gelişerek devam ediyor.

Çevreye duyarlı ve örnek sıfır atık uygulamalarıyla Gebze’ye, ‘Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz Çevre Ödülü’nü ilçeye kazandıran Gebze Belediyesi’nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 2023 yılında çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları ve destekleri doğrultusunda çalışmalarını arttırarak sürdüren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından geride bıraktığımız 2023 yılında 50 bin 500 kilogram atık cam, 220 bin 75 kilogram tekstil atığı, 4 bin 52 kilogram atık pil toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

OKULLARDA SIFIR ATIK EĞİTİMLERİ

İlçe pazarlarından toplanan sebze ve meyve atıkları da 60 bin 770 litre tutarında komposta dönüştürüldü. İlçe genelinde başlatılan ‘8 Litre Atık Yağ Getirene 1 Litre Ayçiçek Yağı Hediye’ çalışması kapsamında ekipler tarafından 3 bin 370 kilogram atık yağ vatandaşların desteğiyle toplanarak çevrenin kirlenmesine engel olundu. Çevre ve sıfır atık bilincinin daha küçük yaşlarda edinilmesi için de okullarda çalışma yürüten Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 32 farklı okulda kurulan sıfır atık kulüpleriyle öğrencilere geri dönüşüm, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında eğitimler verildi.

Sıfır atık kulüpleri ve verilen eğitimler sayesinde öğrenciler atıklarını ayrıştırmayı öğrenerek geri dönüşüme katkı sağladı. Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen Sıfır Atık 1 Dünya Projesi’nde pilot mahalle olarak belirlenen ve kademe kademe diğer mahallelerde de uygulamaya konulan çalışmalar kapsamında Güzeller Mahallesi’nde gerçekleştirilen 1 aylık uygulama sonucunda ayrıştırılan atık miktarı 450 kilogramdan 2000 kilograma kadar çıkartıldı.