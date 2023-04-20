İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin atıkları kazanca çevirme ve atık toplayıcılarının çalışma şartlarını iyileştirme amacıyla başlattığı İzDönüşüm projesi uygulama alanını 8 ilçeye çıkardı. Karşıyaka, Karabağlar, Buca ve Narlıdere'nin ardından Bornova, Bayraklı ve Menderes de İzDönüşüm ağına katıldı. Çeşme'de ise tekstil atıkları İzDönüşüm tarafından toplanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa’nın İzmir’de geri dönüşümü artırma, atıkları kazanca çevirme ve atık toplayıcılarının çalışma şartlarını iyileştirme amacıyla başlattığı İzDönüşüm projesi uygulama alanını 8 ilçeye çıkardı. İzDönüşüm, sekiz ilçede atıkları sıfır noktasında toplayıp geri dönüşüme kazandırarak İzmir'in döngüsel ekonomisini büyütüyor.

Karşıyaka, Karabağlar, Buca ve Narlıdere'nin ardından Bornova, Bayraklı ve Menderes de İzDönüşüm ağına katıldı. Çeşme'de ise yalnızca tekstil atıkları İzDönüşüm tarafından toplanıyor.

Proje kapsamında İzDönüşüm atık toplama ekipleri, İzmir’in 8 ilçesindeki İzDönüşüm kutularından ve nüfusun yoğun olduğu yerlere yerleştirilen konteynerlerden ambalaj ve tekstil atıklarını topluyor.

Atık toplayıcılarının hayatı dönüşüyor Proje sadece atıkları geri dönüşüme ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda sokaktan atık toplamak zorunda kalan vatandaşların da hayatını dönüştürüyor.

İzDönüşüm’de işe başlayan atık toplama ve ayrıştırma çalışanları, artık çöp kutularını karıştırmak zorunda kalmadan, daha hijyenik koşullarda, sabit bir maaş ve sigorta ile çalışıyor.

Proje kapsamında işe alınan sokak toplayıcılarının sayısı artmaya devam ediyor. İzDönüşüm tesisinde çalışan yaklaşık 50 atık toplama ve ayrıştırma personelinin yanında 30 kişi de kooperatifler aracılığıyla proje bünyesinde çalışıyor. Toplam geri dönüşüm işçi sayısı yakında yüze çıkacak.

Proje İzmir’in döngüsel ekonomisini büyütecek İzDönüşüm projesi kapsamında atıklar, sokaklardaki İzDönüşüm kutularından ve alışveriş merkezi, fabrika, hastane gibi yoğun nüfuslu alanlara yerleştirilen konteynerlerden toplanıyor. Kamyon ve elektrikli motosikletlerle toplanan atıklar, Konak’taki ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma merkezine getiriliyor.

Tesiste türlerine göre ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm halkasına dahil ediliyor. Bu sayede hem atıkların doğayı kirletmesi önleniyor hem de atıklardan kazanç elde ediliyor.