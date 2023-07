Motor sporlarıyla ilgilenenlerin ‘efsane yarış’ olarak nitelendirdiği Avis Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Şahintepe tırmanışı nefesleri kesti. Geçtiğimiz hafta sonu Gemlik Şahintepe radar yolunda düzenlenen yarışlara binlerce otomobil tutkunu akın etti.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, tarafından ortaklaşa düzenlenecek yarışlara Türkiye’nin çeşitli illerinden profesyonel yarışmacı ve takımlar katıldı.

52 otomobilin mücadele ettiği Şahintepe Tırmanma Yarışı, Gemlik İskele Meydanı’ndaki seramonik start ile başladı.

Yaklaşık 7,30 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli yarışı binlerrce kişi büyük heyecanla takip etti.

Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Kumla İskele Meydanı’nda takdim edildi.

Nefes kesen yarışlar, otomobillerin performanslarıyla göz doldurdu.

Yoğun katılımla gerçekleşen yarışların en dikkat çekici yanlarından biri de kadın sporcular oldu.

Beş farklı kategoride düzenlenen yarışların 4 kategorisine damga vuran kadınlardan Sevcan Sağıroğlu ve Çiğdem Tümerkan Ford Fiesta R1, Deniz Kübra Ulusoy Fiat Siena, Elif Gizem Filiz Citroen Sako, Nuray Ürkmez Opel Corsa Opc ve Kübra Demirci Keskin Volkswagen Polo aracıyla parkurun tozunu attırdı.

Parkurda üç çıkış üzerinden yapılan yarışlarda kategori 1’de Atış Motorsport takımından Mehmet Göksever birinciliği elde etti.

İkinciliği Peugeot 106 aracıyla ülkü motorsport takımından İbrahim Cabacı, Üçüncülüğü ise yine Atış Motorsport takımından Sevcan Sağıroğlu kazandı.

Kategori 2’de Peugeot 208 ile yarışan GP Garage My Team pilotu Yiğit Yalçın zafere ulaştı. Yalçın’ı Ülkü Motorsport takımdan Ford Fiesta R2 ile Taner Oruç ikinci ve Atış Motorsport takımından Ford Fiesta R2 ile Engin Apaydın üçüncü olarak takip etti.

Kategori 3’te Atış Motorspor’dan Burak Başlık Peugeot 208 aracıyla kendi kategorisinde en hızlı süreyi elde ederken, yine aynı takımdan Serdar Kaan Yalçın Ford Fiesta St ve Honda Civic Type R ile Murat Soyçopur kürsüyü paylaştı.

Kategori 4’de ise Atış Motorspor adına Skoda Fabia R5 ile İsmet Toktaş, 03.57,18’lik süresi ile en hızlı çıkış ödülünün de sahibi oldu. GP Garage My Team takımdan Mitsubishi Lancer Evo ıx ile Cem Yalın ikinciliğin, Mitsubishi Lancer Evo IX ile Sinan Soylu üçüncülüğün sahibi oldu.

Yarışın takımlar birincisi Atış Motorsport olurken, beşinci kategoride, BMW E36 aracıyla Ertekin Tekneci birinci, Ülkü Motorsport takımından Bahadır Sevinç Mazda RX 8 ile ikinci, yine aynı takımdan BMW E36’ ile Deniz Dursun üçüncü oldu.

BURAK BAŞLIK: “SEZONUN İLK İKİ YARIŞINI TAKIMLAR BİRİNCİLİĞİ İLE KAPATTIK”

Gemlik Şahintepe’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Atış Motorsport Takım Direktörü Burak Başlık, Türkiye tırmanma şampiyonasında en eski parkuru ve en efsane parkurunda olmanın gurur verdiğini söyledi.

Çok eski bir tarihten beri tüm otomobil yarışlarının yapıldığı bir parkur olduğuna dikkati çeken Başlık, "Bizde burada yeni kurduğumuz bir takımla yarışıyoruz. Bizimde ilk iki yarıştan sonraki üçüncü yarışta 10 araba ile en kalabalık kadromuzla katıldık. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Dünden beri buradayız, servisimizi kurduk, araçlarımızı hazırladık. Bu parkur ve yarışlar sezonun en fazla seyirci alan yarışı olmuştur. Tam bir ralli parkuru, hızlı bölümleri var inişli bölümleri var, çok dik bölümleri var ve fazlasıyla virajlı bölümleri var. Gerçekten sürüş açısından çok eğlenceli bir parkur, zaten şampiyonada yarışan bütün pilotların en fazla sevdiği parkur Şahin tepedir. Çok heyecanlıyız kendi evimizdeyiz, çok iyi hazırlandık. Sezon başından beri zaten iddialı bir takımız, ilk iki yarışı takımlar birinciliği ile kapattık. Bu sefer kendi evimizdeyiz, kendi evimizde de tekrar birinci olmak istiyoruz” diye konuştu.

Şahintepe her zaman için favori etaplardan biri olduğunu belirten Sevcan Sarıyol ise, “Burayı çok seviyoruz, elimizden gelenide yapacağız. Sonuç inşallah güzel olur hepimiz için. Parkur zorlu çünkü burada çünkü çok karakter var. Her şeyi burada yaşayabiliyoruz. Ben biraz oğlan çocuğu gibiydim. Arabalara çok düşkündüm. Bunu da keşfettikten sonra bu spora başladım. İlk başladığımda bu kadar kadın yoktu, daha azdı. Umarım bu spora ilgisi olan kadınlara örnek oluruz. Kadınların olduğu her yer gayet güzel oluyor. Ben geçen sene kendi kategorimde Türkiye şampiyonu olarak bitirdim, bu yılında üçüncü yarış sezonunu ilk iki yarışı birinci olarak bitirdim” şeklinde konuştu.

Yolun başına şampiyonluk hedefi ile çıktıklarını belirten Atışmotorsport pilotlarından Engin Apaydın da, “İlk iki yarışı takımlar birincisi olarak tamamladık. Hem kendi şehrimiz olması hem yarışın geçmişten gelen değeri ile kazanmayı çok istiyoruz. 55 otomobil, kategorilerde 10’dan fazla araçlar ilginin de bir göstergesi aslında. Parkurumuz Türkiye’deki tırmanma parkurlarının standardında aslında yer yer bozuk zeminler daralan virajlar alışık olduğumuz sevdiğimiz, süratli bir parkur yarışması da izlemesi de heyecan verici” dedi.