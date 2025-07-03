Bursa merkezli Atış Yapı’nın konkordato ön projesi, finansal zorlukların nedenlerini ve borç ödeme planını açıklarken, şirketin yeni projelerle krizden çıkmayı hedeflediği belirtildi. Ancak projedeki eksiklikler ve mağduriyetler endişe yaratıyor. Avukat İbrahim Yasin Kurt, mağdur alacaklılara hukuki süreçte aktif olmaları çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın önde gelen inşaat firmalarından Atış Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti., 16 Haziran 2025’te Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden 3 aylık geçici konkordato mühleti aldı. Şirketin tek ortağı Hüsamettin Atış ve şahsi kefalet sahipleri hakkında da karar verilen süreç, ödeme yapan ancak dairelerini alamayan yüzlerce ailede endişe yarattı.

KONKORDATA ÖN PROJESİNİN DETAYLARI

Avukat İbrahim Yasin Kurt’un değerlendirmelerine göre, Atış Yapı’nın konkordato ön projesinde, şirketin mali zorluklara düşük gayrimenkul satışları, küresel ekonomik koşullar, bankaların olumsuz tutumları ve finansman planlama hataları nedeniyle sürüklendiği belirtiliyor.

Yüksek montanlı satış maliyetlerini karşılamak için kısa vadeli borçlanmaya gidilmesi, nakit akışını bozarak konkordato başvurusunu zorunlu kıldı. Şirket, borca batık olmadığını, aktiflerinin yaklaşık 19,64 milyar TL, borçlarının ise 18,08 milyar TL olduğunu ve 1,55 milyar TL öz varlığı bulunduğunu ifade etti. Ancak, konkordato koruması olmazsa alacaklıların sadece yüzde 60’ını tahsil edebileceği vurgulandı.

BORÇ ÖDEME PLANI

Atış Yapı, 'tenzilat' yerine 'vade' konkordatosu yoluna gitti. Ödeme planına göre, adi alacaklar Aralık 2026’dan itibaren 36 ay vadeli ve yüzde 24 faizle, rehinli alacaklar ise yüzde 35 faizle ödenecek. Şirket, geçmişte yüksek faizli kısa vadeli krediler nedeniyle zarar ettiğini, konkordato sürecinde rehinsiz alacaklara faiz uygulanmamasının kârlılığı artıracağını belirtirken, krizden çıkmak için Bursa 360, Babylon ve İstanbul’daki kentsel dönüşüm projelerinden gelir elde etmeyi planlıyor.

KRİZDEN ÇIKIŞ STRATEJİSİ

Yeni duyurulan Bursa 360 projesiyle, yıkılan Carrefour’un yerine yapacakları projede satışların olacağını ve bundan da şirketin ek gelirler elde edeceği ifade edilirken, Babylon projesinde yeni bir model düşündüklerini duyurdu.

İstanbul’da 5 farklı lokasyonunda yeni kentsel dönüşüm projelenin görüşmelerini yaptıklarını, buradan da gelir elde edeceklerini ifade eden şirket, raporda, konkordato korumasıyla , ürün tedariki ve satış sürecini devam ettireceğini ve bu doğrultuda hedefledikleri satışlara ulaşacaklarını dile getirdi.

AVUKAT İBRAHİM YASİN KURT DEĞERLENDİRDİ

Daha önceleri birçok iflas/konkordato sürecini takip ettiklerini ancak marka bilinirliliği yüksek, göz önünde bulunan bir işletmenin bir anda konkordato başvuruda bulunmasının şaşkınlığa sevk ettiğini belirten Avukat İbrahim Yasin Kurt, Bursa halkı gibi kendilerinde de soğuk duş etkisi yarattığını söyledi. Daha geçen sezon Bursaspor’un sponsorluğuna basına yansıyan haberlerine göre 22 Milyon verebilen bir şirket olduğunu ifade eden Avukat Kurt, "Umarım, bu projeyle Atış, konkordato korumasını iyi değerlendirip, mağdurların mağduriyetini giderebilir" diyerek süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bursa 360 projesinde KatılımEv’in işbirliğini sonlandırması nedeniyle gelir beklentisinin 'gerçekçi' olmadığını, Babylon projesinin ruhsat iptali ve diğer projelerdeki belirsizliklerin risk oluşturduğunu ifade etti. Kurt, ayrıca, şirketin sosyal medya ve kampanyalarla gelir artışı hedeflediği belirtilse de, konkordato sonrası oluşan güvensizlik nedeniyle bunun zor olduğu düşünüldüğünü ifade etti.

PROJE BAZLI DURUM

Değerlendirmelerinde şirketin söz konusu projelerine de yakın mercek tutan Av. Kurt, şu tespitlerde bulundu.

Kayapa Smartevler: 1. ve 2. etapta inşaat devam ediyor, 3. etapta sadece temel var, 4. ve 5. etapta ise inşaat başlamadı ve ruhsat bulunmuyor. Bu konuda 4. ve 5. etap alıcılarına acil bilgilendirme yapılması gerekiyor.

Babylon 1, 2, 3. Etaplar: Teslimatta gecikmeler yaşanıyor, ruhsat iptali ve usulsüz yapılaşma iddiaları mevcut. Bakanlık, eski belediye başkanı hakkında soruşturma izni verdi.

Bursa 360 (Carrefour): KatılımEv’in projeden çekilmesiyle gelir şansı kalmadı, alıcıların tapu alma ihtimali düşük.

HUKUKİ SÜREÇ VE VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Atış Yapı’nın konkordato projesinde eksiklikler olduğunu, özellikle projelerdeki satış oranları ve ruhsat durumlarına dair yeterli bilgi verilmediğini belirten Kurt, alacaklıların, kesin mühlet kararından sonra 15 gün içinde alacaklarını mahkemeye bildirmesi gerektiğini kaydetti.

Babylon ve Smartevler 1-2. etap alıcıları tapu iptal-tescil davası açabileceğini, ciro edilen senetlere karşı ise mahkemeden tedbir talep edilebileceğini ifade eden Avukat Kurt, mağduriyetlerin artmaması için vatandaşların hukuki süreçte dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, anlık bilgilendirme için WhatsApp grubu oluşturduklarını duyurdu.