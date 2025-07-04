İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Atış Yapı’nın konkordato ilanıyla mağdur olan binlerce ailenin sesini TBMM’de yükseltti. Türkoğlu, “Bu sadece bir şirket iflası değil, kamusal sorumluluğun çöküşü!” dedi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa merkezli Atış Yapı’nın konkordato ilanı sonrası ortaya çıkan dev mağduriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme taşıdı.

İYİ Partili Türkoğlu, şirketin iflasının yalnızca ekonomik bir çöküş değil, aynı zamanda “iflas eden bir sistemin aynası” olduğunu vurguladı.

Mağdur sayısının ailelerle birlikte 50 bine ulaştığını belirten Türkoğlu, “Bu, küçük bir ilçenin nüfusu kadar insan demek. Kimse ‘ticari risk’ deyip bu insanları kaderine terk edemez!” dedi.

BİNLERCE AİLEYE “SIFIR UMUT” SATILDI

Türkoğlu, özellikle Atış Yapı’nın Smart ve Babylon projelerinde binlerce ailenin mağdur edildiğini ifade etti. “Kimi peşin ödedi, kimi senetle borçlandı, ömrünü bu hayale adayanlar ne evlerini görebiliyor ne de muhatap bulabiliyor” diyen Türkoğlu, şirketin konkordato sürecinde bile daire satışlarına devam etmesini “açık bir aldatma” olarak nitelendirdi. Şeffaf olmayan belediyecilik ve denetlenmeyen şirketleşmenin bu trajedinin temel sorumluları olduğunu belirtti.

Bursa’daki tüm milletvekillerine seslenen Türkoğlu, “Bu bir parti meselesi değil, vicdan meselesidir. Hemşehrileriniz sizden haklarını haykırmanızı bekliyor!” diyerek konunun yalnızca bir konut teslimi değil, hukuk ve adalet meselesi olduğunu vurguladıu.

MECLİS’TE SERT SORULAR

“Bu ülkenin bir tek vatandaşı bile mağdur oluyorsa, bu sorumluluk hepimizin omuzlarındadır. Susmayacağız, görmezden gelmeyeceğiz!” diyen Türkoğlu, Meclis kürsüsünden şu çarpıcı soruları yöneltti:

Teslim edilmeyen dairelerin ruhsatları gerçekten var mıydı?

Belediyeler bu süreçte nasıl bir denetim yaptı?

Şirketin kasasından çıkan paralar başka şirketlere mi aktarıldı?

Kamu bankaları neden sadece kendi alacaklarını korudu, halkın hakkı neden göz ardı edildi?

Ve en önemlisi: Devlet nerede?