ATKB ve NY Atatürk Okulu iş birliğiyle Türkevi’nde düzenlenen etkinlikte, sanatın farklı dallarında üretim yapan üç başarılı kadın sanatçı bir araya geldi. abdpost.com / ABD (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’nun destekleriyle gerçekleşen programda çini sanatçısı Almula İdil Kılıç, iç mimar ve patchwork sanatçısı Olcay Soymen Seçilmiş ve yazar Çağla Ural eserleriyle yer aldı. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli programı okurlarımız için takip etti.

Amerika Türk Kadınlar Birliği (ATKB) ve Atatürk Okulu’nun ortak organizasyonuyla New York Türkevi, "Sanatın ve Sözün Buluştuğu Gün" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk kadını yere değil, omuzlar üzerine yükselmeye layıktır” sözünden ilhamla düzenlenen bu anlamlı buluşma, sanatla sözü, kültürle geleneği bir araya getirdi.

Etkinlikte yer alan sanatçı Olcay Seçilmiş, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu bir iç mimar ve patchwork sanatçısı olarak eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Geleneksel Osmanlı motiflerini modern kumaş teknikleriyle birleştiren Seçilmiş, Japon Sashiko tekniğinden ilhamla yaptığı işlerini ilk kez bu kapsamda sergilemenin heyecanını yaşadığını belirtti.

Ayrıca New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal’a patchwork bir yastık hediye etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan Miras Taşıyıcısı” unvanıyla onurlandırılan Çini sanatçısı Almula İdil Kılıç'ın eserleri de sergide yer aldı.

“Çinili Düşler”, “Türk Düğümü”, “Osmanlı Kalyonları” ve “İdilce” gibi farklı koleksiyonlarından eserlerin yer aldığı sergiye katılım gösteren Kılıç, sanatın aktarılmasında eğitimin ve paylaşımın önemine değindi.

New York’a özgü bu buluşmada eserlerinin sergilenmesinden duyduğu onuru dile getiren Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız’a çini eseri takdim etti.

BERNA GÜRDAL: “KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYA SAHNESİNDE TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Etkinliğin ev sahibi ATKB Başkanı Berna Gürdal, konuşmasında Amerika Türk Kadınlar Birliği’nin Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Bölümüne üye olduğunu hatırlatarak, bu sorumluluk çerçevesinde Türk kültürünü uluslararası ortamlarda tanıtmanın önemini vurguladı: “Sanatın kumaşla, çiniyle, sözle buluştuğu bu özel günde üç güçlü kadın sanatçımızla bir araya geldik. Hepsi kendi alanında kültürel mirasımıza değer katıyor.”

TÜRK KADINLARININ SANATTA VE KÜLTÜRDEKİ İZLERİ VURGULANDI

Kültür ve sanat dolu etkinlikte konuşmasını gerçekleştiren çini sanatçısı Almula İdil Kılıç, “Sanatın ve sözün buluştuğu bu günde, Amerika’da yaşayan kahraman Türk kadınlarının sesi olan ATKB’nin davetiyle bu organizasyonda yer almaktan büyük onur duyuyorum,” dedi.

2017 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan Miras Taşıyıcısı” unvanına layık görülen Kılıç, eserlerinin yer aldığı sergide "Çinili Düşler", "Türk Düğümü", "Osmanlı Kalyonları" ve "İdilce" koleksiyonlarından seçkiler sundu.

Kılıç ayrıca, etkinlikte yer almaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, eserlerinin tanıtımına destek olan Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal’a, ATKB Başkanı Berna Gürdal’a ve sanata katkılarıyla tanınan Rahmi Koç’a teşekkür etti.

EL EMEĞİ PATCHWORK ESERLER İLK KEZ SERGİLENDİ

Etkinliğe el emeği patchwork çalışmalarıyla katılan Olcay Soymen Seçilmiş, eserlerinde genellikle Osmanlı desenlerini ve Japon "Sashiko" tekniklerini kullandığını belirtti.

Boş zamanlarında hobi olarak başladığı bu sanat dalını uzun yıllardır sürdürdüğünü aktaran Seçilmiş, “Bu eserleri ilk kez böyle bir sergide sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum,” dedi.

Olcay Soymen Seçilmiş, ATKB Deneyim Kurulu üyesi ve Atatürk Okulu destekçisi kimliğiyle de biliniyor.

Etkinlik kapsamında BM Daimî Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız’a özel bir patchwork yastık hediye etti.

EDEBİYATLA BULUŞMA: KİTAP SÖYLEŞİSİ VE İMZA GÜNÜ

Programın edebiyat ayağında ise yazar Çağla Ural, "Mira’nın Kırmızı Defteri" kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü ATKB Genel Sekreteri Mine Yenigün’ün üstlendiği oturumda, Ural; "Esirşehirde Bir Kadın" ve "Sultanla Son Dans" gibi tarihi romanlarının da yer aldığı edebi serüveninden bahsetti.

Söyleşide yazarlığa geçiş sürecini ve ilham kaynaklarını anlatan Ural, Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanının kendisini yazmaya teşvik ettiğini belirtti.

Özellikle kadın dayanışmasına yer verdiği son romanı Mira’nın Kırmızı Defteri ile ilgili detaylar paylaşan yazar, “Yazmak bir yolculuk. Hikâyenin başlangıcını ve sonunu bilsem de aradaki yol çoğu zaman beni bile şaşırtıyor,” dedi.

Söyleşi sonrasında kitaplarını imzalayan Ural, okurlarıyla birebir sohbet etme fırsatı da buldu.

BÜYÜKELÇİLER DE SANATA DESTEK VERDİ

Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal da katıldı. Her iki büyükelçiye de sanatçılar tarafından özel hazırlanmış hediyeler takdim edildi.

Almula İdil Kılıç, kendi el yapımı çini eserini Büyükelçi Yıldız’a sunarken, etkinliğin kültürel derinliğine vurgu yaptı.

Programın sonunda ATKB tarafından sanatçılara çiçek ve hediyeler takdim edildi. Daha sonra konuklar imza gününe katılarak yazarlardan kitaplarını temin etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Sanatla iç içe geçen bu anlamlı gün, hem Amerika’daki Türk toplumu hem de uluslararası konuklar için kültürel bir köprü niteliği taşıdı. Türkevi'ndeki sergi 14 Mayıs'a kadar sergilenmeye devam edecek.

