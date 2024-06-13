Türkiye’de sporun en büyük destekçilerinden Turkcell’in ana sponsoru olduğu Atletizm Milli Takımı, Roma’da 7-12 Haziran tarihlerinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bir gümüş, bir de bronz madalya elde etti.İSTANBUL (İGFA) - Turkcell ana sponsorluğundaki Türkiye Atletizm Milli Takımı, İtalya’nın başkenti Roma’da 7-12 Haziran’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Türkiye adına bir ilki gerçekleştirerek 74 yıl sonra bu dalda ilk kez madalya kazanma başarısını elde etti. 14.57’lik atlayışıyla kendisinin en iyi derecesini gerçekleştiren Danışmaz, gümüş madalya kazandı. Sırıkla yüksek atlamada ise milli atletimiz Ersu Şaşma, 5.82’lik atlayışıyla bu dalda ülkemize ilk madalyayı getirirken bronz madalyayı boynuna taktı.

26 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Olimpiyatlara daha önce aralarında Ersu Şaşma’nın da olduğu 5 atletimizin kota almıştı. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, ve 400 metre engelli yarışında 5’inci olan Berke Akçam da gerçekleştirdikleri derecelerle Olimpiyatlara katılma hakkı kazandılar.

5 SPORCU DA FİNALLERDE YARIŞTI

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda finale çıkmayı başaran diğer milli sporcularımız ve yarıştıkları kategoriler ise şöyle:

Yüksek atlama: Alperen Acet / Üç adım atlama: Can Özüpek /Necati ER

Gülle atma: Emel Dereli / Yüksek Atlama: Buse Savaşkan