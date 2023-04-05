Kocaeli Büyükşehir’in ev sahipliğinde 2023 yılının ilk Atlı Dayanıklılık Yarışmaları Gebze Atlı Spor Kulübü tesislerinde yapıldıKOCAELİ (İGFA) - “Sporun ve Sporcunun Başkenti Kocaeli” vizyonu ile yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile tüm branşlarda spor aktivitelerine düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kez Türkiye Binicilik Federasyonu ile Gebze Atlı Spor Kulübü işbirliğinde düzenlediği 2023 yılının ilk Atlı Dayanıklılık Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Gebze Atlı Spor Kulübünde iki gün süren şampiyonaya 17 kulüpten 65 sporcu katıldı.

ÇEKİŞMELİ GEÇEN YARIŞLAR

Yarışmalarda ilk günde 100, 80 ve 20 ile ikinci günde ise 60, 40 ve 20 kilometrelik kalifikasyon koşuları yapıldı. Yarışmaları katılım sağlayan kulüp başkanları, yöneticileri, sporcular ve ailelerin heyecanla izlediği ve bir o kadar da çekişmeli geçen yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.