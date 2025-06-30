Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Atlı Jandarma Timleri, Denizli Hierapolis Antik Tiyatrosu ve Gaziantep Galle Park’ta turistlerin güvenliği için devriye geziyor.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Atlı Jandarma Timleri’nin Denizli ve Gaziantep’te turistik bölgelerde huzur ve güvenliği sağlamak için görev başında olduğunu duyurdu.

Denizli’deki Hierapolis Antik Tiyatrosu ve Gaziantep’teki Galle Park’ta devriye gezen timler, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu alanlarda güvenliği temin ediyor.

Atlı timler, hem çevik yapılarıyla hem de çevreye duyarlı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Jandarma, bu bölgelerde turistlerin güvenli ve huzurlu bir deneyim yaşaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.