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İstanbul Taksim’de yılbaşına saatler kala devriye gezen atlı polisler, İstiklal Caddesi’nde devriye atarken turistlerden ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Yeni yıla Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesi’nde girmek isteyen birçok vatandaş bölgeye akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Taksimde yoğunluk oluştu. İstiklal Caddesi’nde devriye atan atlı polisler ise turistlerden ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Turistler ve vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekilen atlı polislere Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Büro Amirliği ekipleri ve Özel Harekat polisleri eşlik etti.