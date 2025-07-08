Artan enflasyon ve nakit talebiyle birlikte bankalar da ATM para çekme limitlerinde düzenlemelere gitti. ENPARA, ATM’lerden kartlı para çekme üst limitini 50 bin TL’ye güncellediğini duyururken, 2025 yılı için bankaların güncel ATM para çekme limitleri ne kadar?BURSA (İGFA) - Bankalar, 2025 yılında artan enflasyon ve nakit talebi nedeniyle ATM para çekme limitlerini güncelliyor. Özellikle emekliler ve teknolojiye uzak yaş grupları için bu düzenlemeler, banka şubelerine gitmeden daha yüksek miktarda nakit çekme imkanı sunarak kolaylık sağlıyor.

Yüksek enflasyon ve artan nakit ihtiyacına yanıt olarak bazı bankalar ATM'lerinde güncelleme yaptı.

ENPARA’nın 50 bin TL’lik limit artışıyla öncü olduğu bu süreçte, diğer bankaların da nakit taleplerine yanıt olarak limitlerini gözden geçirmesi bekleniyor.

İşte 2025 yılı itibarıyla bazı bankaların ATM para çekme limitleri....

Garanti BBVA: Kartlı para çekme limiti 20 bin TL, QR ile para çekme limiti 10 bin TL. Kartsız işlem limiti belirtilmemiş.

Ziraat Bankası: Kartlı ve QR ile para çekme limiti 7.500 TL. Kartsız işlem limiti açıklanmadı.

Vakıfbank: Kartlı para çekme limiti 20 bin TL. Kartsız ve QR ile çekim limitleri belirtilmemiş.

QNB Finansbank: Günlük para çekme limitini 50 bin TL’ye yükseltti.

Akbank: Bireysel kartlar için kartlı para çekme limiti 20 bin TL.

İş Bankası: Kartlı çekimlerde üst limit 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor, ancak kart türüne göre değişiklik gösterebilir.

Kuveyt Türk ve TEB: Kartlı para çekme limiti 10 bin TL. Kartsız ve QR ile çekim limitleri belirtilmemiş.

Yapı Kredi: Kartlı para çekme limiti 10 bin TL. Limit üzeri işlemler için şubeye başvurulması gerekiyor.

Bu arada birçok banka, ortak ATM ağları üzerinden ücretsiz veya indirimli işlem imkanı sunarken, diğer banka ATM’lerinden yapılan işlemlerde komisyon uygulanabileceği unutulmamalı.