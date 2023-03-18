Kocaeli Büyükşehir, depremin izlerinin silinmesi adına Darıca’daki tesislerde konaklayan misafirlerine yönelik atölye çalışmaları düzenliyorKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından AFAD koordinasyonunda Kocaeli’ne gelen ve Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak Darıca’daki tesis ve kamplarda konaklayan misafirler, düzenlenen atölye etkinlikleri ile hayata tutunuyor. 99 depremini yaşamış bir şehir olarak ‘Sizi en iyi biz anlarız’ sloganıyla hareket eden Büyükşehir, depremin psikolojisinden kurtulmaları amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek onları hayatın içine katıyor.

KEÇE ATÖLYESİNDE EL BECERİSİ

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü, afetten etkilenen kadın ve çocukların sosyalleşmeleri amacıyla keçeden çanta ve cüzdan yapımı ile seramik kalemlik atölyesi etkinliği düzenledi. Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen keçe atölyesine yoğun ilgi gösteren kadınlar, el becerilerini ve hayal güçlerini kullanarak, günlük yaşamda rahatlıkla kullanabilecekleri bir çanta ve cüzdan yapımı gerçekleştirdi. Kadınlar moral veren bu etkinlik sayesinde bir nebze olsun depremin etkisinden de uzaklaşmış oldu.

SERAMİKTEN KALEMLİK YAPTILAR

Seramik atölyesinde ise Kocaeli’nin misafir çocukları hünerlerini sergiledi. Hayal gücü ve el becerilerini konuşturan çocuklar, seramik çamurunun yardımıyla kendi kalemliklerini yapmanın mutluğunu yaşadı. Yapılan etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklar depremin izlerini silmeye çalıştı.