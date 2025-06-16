Karatay Belediyesi’nin kadın istihdamına yönelik örnek projesi Atölye Karatay, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan’dan tam not aldı.KONYA (İGFA) - AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, beraberindeki heyetle birlikte Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan Atölye Karatay’ı ziyaret etti. Ziyarete; AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın eşi Şerife Kılca da katıldı.

Heyet, Atölye Karatay’da kadınlar tarafından üretilen doğal kremler, lavanta sabunu, lavanta yağı, gibi birçok ürünü yerinde inceledi. Sabun üretimini bizzat deneyimleyen Genel Başkan Tuğba Işık Ercan, üretim süreci hakkında bilgi aldı.

KOÇYİĞİT: KADINLARA MESLEK VE ÖZGÜVEN KAZANDIRDIK

Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Anka Kadın Kooperatifi Başkanı Fazilet Koçyiğit, Sedirler Sosyal Tesisi’nde yürütülen üretim faaliyetlerini anlattı. Kadın istihdamına verdikleri önemden bahseden Koçyiğit, Karatay Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Koçyiğit, “Önce kadınlarımıza eğitim verdik, ardından onları üretim sürecine dahil ettik. Bu sayede hem özgüvenlerini artırdık hem de aile bütçelerine katkı sunmalarını sağladık. Kadınlarımızın boş zamanlarını üretken ve anlamlı bir şekilde değerlendirmelerine imkân tanıdık. Bizlere bu süreçte destek olan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya özellikle teşekkür ediyorum” dedi. Modelin sadece Karatay’la sınırlı kalmaması gerektiğine vurgu yapan Koçyiğit, “Temennimiz; bu modelin Türkiye genelinde yaygınlaşmasıdır. Anka Kadın Kooperatifi olarak bizler, bu yolda ilerlemek isteyen tüm belediyelere destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

KILCA: KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE KARATAY’DA GÜÇLÜ DESTEK VERİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ziyarette yaptığı konuşmada, kadın girişimciliğine verdikleri önemi vurguladı.

Kılca, “Kadınlarımızın üretime katılımını teşvik etmek amacıyla kurduğumuz Anka Kadın Kooperatifi, bugün geldiği noktada örnek bir model haline geldi. Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Tuğba Işık Ercan’a ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum. Başkanımız Fazilet Koçyiğit’i ve tüm ekibi başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.

LAVANTA VE GÜL BAHÇELERİYLE KATMA DEĞER

Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak lavanta ve gül temelli tarımsal projelerle hem çevresel dönüşüm sağladıklarını hem de kadın istihdamına katkı sunduklarını ifade etti.

Kılca; “Daha önce molozlarla kaplı olan 350 dönümlük bir alanı temizleyerek Türkiye’nin en büyük lavanta bahçelerinden birini oluşturduk. Lavanta bahçemiz büyük ilgi görüyor ve doğaya katkısıyla birlikte yerel ekonomiyi de canlandırıyor. Aynı bölgede Mevlana Hazretleri’nin 750. Vuslat Yıldönümüne ithafen kurduğumuz Mevlana Gül Parkı’nda ise 190 farklı türde gül bulunuyor. Bu alanlar yıllık ortalama 500 bin ziyaretçiyi ağırlıyor” dedi.

KARATAYLI KADINLARIMIZ BAŞARI HİKAYESİ YAZDI

Başkan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: “Lavanta ve gül gibi katma değeri yüksek ürünleri üretime kazandırmak amacıyla kurduğumuz Anka Kadın Kooperatifi, kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını kazandığı bir başarı hikâyesine dönüştü. Kadınlarımız hem üretiyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Biz de Karatay Belediyesi olarak kadınların ekonomik, sosyal ve mesleki gelişimlerine yönelik her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz.”

TUĞBA IŞIK ERCAN: ÖRNEK BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Karatay Belediyesi’nin örnek bir belediyecilik anlayışıyla önemli bir projeye imza attığını ifade eden AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, özellikle kadınlara yönelik desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ve çalışmalarından Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit’e teşekkür etti.

Karatay Belediyesi’nin, Konya’nın lavanta üretimindeki potansiyelini en verimli şekilde değerlendirdiğini belirten Ercan, şunları kaydetti; “Bu atölye sayesinde kadınlarımız üretime aktif şekilde katılıyor, yerel ekonomiye ise canlılık kazandırılıyor. Böylesine anlamlı bir projeyle hem doğal kaynaklarımız korunuyor hem de sürdürülebilir kalkınmaya güçlü bir katkı sunuluyor. Bu vizyon ve emek dolu çalışmalar için Sayın Başkanımız Hasan Kılca’ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR PROJE

Karatay’daki bu modelin Türkiye’ye örnek olabileceğini belirten Başkan Ercan; Lavanta ve gülden elde edilen sabun, krem, mum, doğal koku ve kozmetik ürünlerinin kadınlar tarafından üretildiğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekleyerek; “Ancak en büyük teşekkürümüz, kadın istihdamına sunduğunuz çok değerli katkılar içindir” dedi.