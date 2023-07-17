TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında 2.11 cm boyundaki Birleşik Amerikalı pivot Austin Wiley’i kadrosuna kattı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, uzun rotasyonuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, geçen sezon Litvanya’nın Neptunas Klaipeda takımında forma giyen Birleşik Amerikalı pivot Austin Wiley ile anlaşma sağladı.

Kolej kariyerini Auburn University’de geçiren ve Amerika Birleşik Devletleri’nin alt yaş milli takımlarında da forma giyen Wiley, son 3 sezonunu Avrupa’da geçirdi. 2.38 cm kulaç uzunluğu olan Wiley, son olarak Neptunas’da görev yaparken; Litvanya’da sezonu 23 maçta 10.9 sayı-8.9 ribaund-2.1 blok ortalama istatistikleriyle tamamlayıp Nisan 2023’te kulübünden ayrılmıştı.

1999 doğumlu ve 2.11 cm boyundaki Austin Wiley, pivot (5) pozisyonunda görev yapmaktadır.