Ağ bağlantısı olan bir cihaz üzerinden internet paylaşımı sağlayan bir teknoloji olan hotspot, hareket halindeki tüm cihazların internete bağlanmasını mümkün kılıyor. Ancak mobil cihazlarla hotspot ağlarına bağlanmak oldukça kolay olsa da güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Timus Siber Güvenlik Genel Müdürü Artuğ Tikiç, kötü amaçlı yazılımların sisteme girmesini engelleyen filtre sistemlerini kullanmak ve ağa giriş yapan kullanıcıları denetleyerek güvenli bir ağ oluşturma konusunda işletme sahiplerini uyarıyor.İSTANBUL (İGFA) - istTeknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyamız her gün daha dijital hale geliyor ve her an online olabilmenin önemi artıyor. Eğitimden iş hayatına kadar tüm işlemlerimizi çevrimiçi platformlardan gerçekleştiriyoruz ve internet ihtiyacının artmasına paralel olarak hotspot kullanımı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla hotspot teknolojisi artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Otel, kafe, restoran, hastane ve AVM gibi işletmelerin müşterileri de çoğu zaman işletmelerin internet bağlantısını kullanmayı talep ediyor. İşletmelerin bu talebi karşılayabilmesi içinse internet erişimini kontrollü bir şekilde sağlaması ve bağlantı kayıtlarını yasalara uygun bir şekilde saklaması gerekiyor.

TİMUS SİBER GÜVENLİK, HOTSPOT KULLANIMINDAKİ RİSKLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Avantajlarının yanı sıra bu bağlantıların kullanımındaki siber güvenlik risklerine de dikkat çeken Timus Siber Güvenlik Türkiye Genel Müdürü Artuğ Tikiç, “Mobil cihazlarla hotspot ağlarına bağlanmak kolay olsa da birtakım güvenlik riskleri de söz konusudur. İnternet paylaşımı özelliği, çeşitli güvenlik risklerine karşı savunmasız olduğundan siber güvenlik açısından bir risk unsuru olarak görülüp, siber saldırganlar ve kimlik hırsızları tarafından kötüye kullanılabilir” açıklamasında bulundu.

“BERQNET FİREWALL AİLESİ İLE İNTERNETİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK MÜMKÜN”

İnternet kullanımında, özellikle işletmelere büyük görevler düştüğünü belirten Tikiç, “İşletmeler, süratle değişen kullanıcı beklentilerini güvenli ve yasal bir şekilde karşılamalıdır. Berqnet Firewall ailesi, hotspot özelliği ile sadece yetki verilen müşterilerin işletmenin internet ağına bağlanabilmesini ve tüm kayıtların yasalara uygun şekilde saklanmasını sağlıyor.” dedi

GÜVENLİ SİSTEMLER, KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARIN SİSTEME GİRMESİNİ ENGELLER

İnterneti güvenli hale getirmek ve kullanıcıları uyarmak adına önerilerde bulunan Tikiç, sözlerine şöyle devam ediyor: “5651 sayılı kanun, internet yayınlarını düzenlemek ve suçlarla mücadele etmek için önemlidir. Paylaşımlı internet sağlayan kurumlar; IP adresleri, internet kullanım bilgileri ve MAC adreslerini kaydetmek zorundadır. Ayrıca, kurumlar söz konusu bilgileri günlük olarak, en az 2 yıl boyunca saklanmalıdır. Bu nedenle, internet paylaşım hizmeti veren kuruluşların 5651 sayılı kanun uyarınca kayıt tutması zorunludur. Berqnet Firewall cihazları, interneti güvenli hale getirmek için kullanılır. Bu cihazlar, web ve uygulamaları filtreleyerek kötü amaçlı yazılımların sisteme girmesini engeller. Ayrıca, güvenli VPN bağlantısı sağlayarak verilerin risksiz bir şekilde iletilmesini sağlar.” dedi