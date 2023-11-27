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Domuzlar sürü halinde bahçesinden geçerken bu sefer aç ayılar domuz sürüsüne saldırdı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde avcılardan kaçan domuz sürüsü ayıların saldırısıyla karşılaştı bu anlar an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken yiyecek arayan domuz sürüsü avcılardan kaçmaya çalışıp ayılara yem oluyordu.

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