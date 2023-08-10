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Festival kapsamında, AVP Bursa Devlet Tiyatrosu Nurduran Duman’ın yazdığı Halil Akarsu'nun yönettiği, Rabia Tutal Öksüz, Cansu Yılmaz ve Ceren Kayış'ın rol aldığı “Sonum Başlangıcımdır” adlı oyunla sahne alacak.

Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Fesitvali'ne katılacak. BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında düzenlenecek “Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali” 05-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilecektir.

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