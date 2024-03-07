“Mavi Nokta Ağı” pilot uygulama sürecini başarıyla tamamlayan ilk ulaştırma projesi Avrasya Tüneli, İstanbul PPP (KÖİ) Haftası’nda Yılın ESG Projesi Ödülüne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birbirine bağlayarak yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, başarısını tescillemeye devam ediyor.

2023 yılında Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) sürdürülebilir altyapı yatırımlarını teşvik eden Mavi Nokta Ağı’nın pilot uygulama sürecini başarıyla tamamlayarak dünyada ulaştırma alanındaki ilk pilot proje olan Avrasya Tüneli; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanındaki iyi uygulamaları ve bulunduğu kente sağladığı uzun vadeli ekonomik etki nedeniyle İstanbul PPP (KÖİ) Haftası’nda Yılın ESG Projesi Ödülünün sahibi oldu.

Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) alanında, dünyanın en önemli etkinlikleri arasında olan İstanbul PPP (KÖİ) Haftası, 50’den fazla ülkeden profesyonelin katılımıyla düzenlenirken, 2015 yılından bu yana, Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk defa İstanbul KÖİ Ödülleri’nin başlatıldığı İstanbul PPP Haftası’nda Avrasya Tüneli de bir ödüle layık görüldü. Yılın ESG Projesi Ödülü, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından Avrasya Tüneli Yönetim Kurulu Üyesi Özge Arıoğlu’na takdim edildi.

AVRASYA TÜNELİ’NDE HER ADIM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MİSYONU İLE ATILIYOR

Sosyal-çevresel etkiler gözetilerek planlanan Avrasya Tüneli’nin her adımı, sürdürülebilir bir dünya yaklaşımıyla ve kurumsal vatandaşlık misyonuyla atıldı. Yapılan tüm çalışmalar, projelendirme aşamasından başlayarak, inşaat ve işletme aşamalarında fiziksel, doğal, kültürel, sosyal ve sosyoekonomik çevre üzerindeki etkilerinin araştırılmasına ve minimize edilmesine yönelik Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) kapsamında yürütüldü. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı İstanbul’un tarihi yarımadasında yapılan tüm tasarım ve inşaat çalışmaları, UNESCO önerileri dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Hatırlanacağı gibi kısa süre önce ise Avrasya Tüneli’nin İşletme ve Bakım Binası ile Asya Havalandırma Binalarında Güneş Enerjisi Santrali (GES) devreye alınmıştı. Optimum sayıda panel ve yüksek teknoloji ürünü inverterler ile tasarlanan GES’in yıllık üretimi ile projeye ait veri merkezlerinin elektrik ihtiyacını karşılanıyor. İşletme, bu sayede hem enerjisini temiz kaynaklardan sağlamış hem de karbon emisyonunu yıllık 190 ton azaltmış olacak. Yönetişim ve şeffaflık konularına da önem veren Avrasya Tüneli, 2022 yılında hem projenin inşaat ve işletme dönemi performanslarına ilişkin detaylı bilgilerini hem de yapımında kullanılan Kamu Özel Sektör İş Birliği Modelini anlatan bir rapor hazırlayarak web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaştı.