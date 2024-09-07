AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 5. gerçekleştirilen Dünya Fair Play günü etkinliklerinde onur konuğu olarak yerini aldı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 5. gerçekleştirilen Dünya Fair Play günü etkinliklerinde onur konuğu olarak yerini alarak Mardin’in tarih ve turizm potansiyelini ortaya çıkaran bir sunum gerçekleştirdi.

İl Başkanı Mehmet Uncu yaptığı sunumda Mardin’in dünya çapında bıraktığı izlenimlere değinerek ödül töreninin neden Mardin’de olması gerektiğinin altını çizdi. Mezopotamya'nın bir parçası olan Mardin, Neolitik Çağ'a kadar uzanan 13 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Uncu, “Şehirleşmenin, tarımın, ticaretin, zanaatın, ilk yerleşimlerin doğuşuna ev sahipliği yapmış olan Mardin, böylece medeniyetin beşiği olarak yerini korumaktadır. Mardin farklı kültürlerin, dinlerin ve dillerin uyumuyla bilinmektedir. Huzurlu ortamı ve "dinlerin adil oyun alanı" olarak adlandırılan şeyle ünlüdür. Manastırın duvarlarında, 13. yüzyılda manastırın restorasyonunu destekleyen bir Müslüman sultan hakkında bir şükran yazıtı bulabilirsiniz. Ayrıca, aynı bahçeyi çatışma olmadan ve tutarlı bir şekilde paylaşan bir cami ve bir kilise bulursunuz. Mardin müzesi, Sümerler, Romalılar, Müslümanlar gibi şehrin tarihine imza atan her medeniyetin tarihi parçalarına sahip benzersiz bir şehirdir. Ayrıca ilk tapu senedine, ilk oyuncaklara, Ali Baba'nın ünlü hazinesine ve kırk haramilere ev sahipliği yapar. Belisarius tarafından yönetilen ünlü Dara Savaşı'nda ölen askerlerin en büyük toplu mezarına sahip olan bir Roma garnizon şehri olan Dara kale şehrini göreceksiniz. Mardin 700 yıl boyunca Süryani Patriği'nin ev sahibi şehriydi ve çevresinde 150'den fazla manastır ve kilise bulunuyor. Güneş Tapınağı'nın üzerine kurulmuş 4000 yıllık tarihi olan Deyrulzafaran Manastırı gibi Süryani mimarisinin zarif örneklerini göreceksiniz. Burası tüm ziyaretçilerine bir huzur tapınağı hissi veriyor. Ve hemen hemen tüm manastırların aktif olduğunu eklemek isterim.” dedi

FAİR PLAY BİRLİĞİ ÖDÜL TÖRENİNİN MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERDİ

Toplantı sonunda Avrupa Fair Play Birliği 30. yıl Fair Play ödül töreninin ve Fair Play Kongresi’nin 21-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Mardin’de gerçekleştirilmesine karar verdi. Toplantı akabinde törenin Mardin’de gerçekleştirilmesi amacıyla Mardin Valiliği ve etkinliğin ana sponsoru olacak Samsa Şirketler Grubu arasında protokol imzalandı. Gerçekleştirilecek etkinliğe Avrupa’nın farklı ülkelerinden 60 katılımcının katılması öngörülmektedir. Ödül töreninin Mardin’in Avrupa genelinde tanıtılmasına önemli katkıları olacaktır.