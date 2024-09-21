Çiğli’de, Avrupa Hareketlilik Haftası, kapsamında düzenlenen etkinlikler Kaklıç Mahallesi’nde çocuklar için kurulan spor parkurları ile son buldu. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Bu etkinliklerle, çocuklarımızın fiziksel aktivitelerle dolu, eğlenceli ve öğretici bir gün geçirmelerini sağladık” dedi.İZMİR (İGFA) - Hafta boyunca birbirinden renkli etkinliklere sahne olan ilçede, organizasyonun son gününde Kaklıç Mahallesi’nde düzenlenen “Trafiksiz Gün Etkinliği” büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında çocuklar için minyatür kale futbol maçı, halat çekme yarışması, scooter yarışı, bisiklet yarışı ve survivor parkuru düzenlendi.

ÇOCUKLARIN YARIŞMALARI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Çocuklar, Survivor parkurunda hem eğlenip hem de fiziksel yeteneklerini test etme fırsatı buldular. Çeşitli engelleri aşarak dayanıklılık ve hızlarını sergilediler. Minyatür kale futbol maçında minikler, takım ruhunu ve sporun keyfini doyasıya yaşarken; halat çekme, scooter ve bisiklet yarışları ise oldukça çekişmeli geçti. Bu heyecan dolu yarışmalarda kazanan takımların coşkusu görülmeye değerdi.

“ETKİNLİKLERE YOĞUN BİR KATILIM GERÇEKLEŞTİ”

Avrupa Hareketlilik Haftası’nı Kaklıç’ta çeşitli etkinlikler ile kutladıklarını belirten Başkan Yıldız, “Organizasyon kapsamında düzenlediğimiz oyun parkurları ile çocuklarımızla doya doya spor yaptık ve eğlendik. Bu yılki temamız olan ‘Paylaşımlı Kamusal Alanlar’ çerçevesinde, daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Çiğli için önemli adımlar attık. Kaklıç Mahallesi’nde düzenlediğimiz ‘Trafiksiz Gün Etkinliği’ ile çocuklarımız için minyatür kale futbol maçı, halat çekme yarışması, scooter yarışı ve bisiklet yarışı gibi aktivitelerle dolu dolu bir gün geçirdik. Hep birlikte spor yaparak, hareket ederek ve eğlenerek bu anlamlı haftayı sonlandırdık. Halkımızın şehir içi dolaşımını desteklemek ve hareketliliği teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliklere gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.