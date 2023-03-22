Londra’da Avrupa Kalite Zirvesi ve Avrupa Kalite Ödülleri törenine katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce’ye Avrupa Kalite Ödülü takdim edildi. Başkan Yüce, “Tarımda da dünyaya örnek olacak projelere imzamızı atıyoruz. Bu ödül Sakarya’mızındır” diye konuştu.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Londra’da Avrupa Kalite Zirvesi ve Avrupa Kalite Ödülleri törenine katıldı. Başkan Yüce’ye törende Sakarya’da yapılan inovatif tarımsal faaliyetler sebebiyle Avrupa Kalite Ödülü takdim edildi.

Londra Southwark Belediye Başkanı Sn. SunilChopra’nın elinden ödülü alan Başkan Yüce, “Bu ödül Sakarya’mızındır” dedi. Törende Başkan Yüce’ye Dr. Necip Uludağve Fahri Ustaoğlu eşlik etti. Başkan Yüce ayrıca Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ı ziyaret etti. Ertaş ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirirken Başkan Yüce ise nazik misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

YENİ YAKLAŞIMLARI BENİMSİYORUZ

Törende konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mız birçok kültürü, tarihi, doğayı içinde barındıran nadide şehirlerden biridir. Şehrimizin bu özelliğinin farkında olarak yaptığımız çalışmaları en güzel koşullarda değerlendiriyoruz.Hem medeniyetimizin izlerini ve tarihimizi koruyan hem yeni dönemin şartlarına uyum sağlayan hem de küreselleşen dünyada 'Ben de varım.' diyebilen bir Sakarya için gündüz gece çalışıyoruz. Belediyecilik bir gönül işidir. Kamu hizmetlerinde insanlarla en çok iç içe olan kurumların başında belediyeler gelir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler rutin belediyecilik hizmetlerimizi devam ettirirken bunun yanında vatandaşlarımızın konforu ve geleceği için yeni yaklaşımları benimsiyoruz” şeklinde konuştu.

SPOR’DA ÖDÜLLERİ TOPLADIK

Spora yapılan yatırımlarla Sakarya’nın aynı zamanda Dünya Bisiklet Dostu Şehir ve Avrupa Spor Şehri unvanlarını aldığını dile getiren Başkan Yüce, Dünya’ya örnek projelere imza attıklarını belirterek, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı her zaman inovatif bir çerçeve ile gerçekleştiriyoruz. Spor da olduğumuz gibi tarımda da dünyaya örnek olacak projelere imzamızı atıyoruz. Günümüzde tarım, Sakarya’mızda önemli bir stratejik sektördür.Topraksız ve örtü altı tarımda konusunda dünyanın en ileri örneklerinden birini Seracılık Mükemmeliyet Merkezimizle sunuyoruz. Botanik Cennet Vadimizde 15 çeşitte milyonlarca tıbbi ve aromatik bitki üretiyoruz. UTÇEM projesiyle tarımda 4.0 vizyonu ile güçlü bir sistem oluşturuyoruz.Projede bitkilerin su ihtiyacı, gübreleme zamanı, ilaçlama zamanı ve hasat zamanını belirleyip devreye alan otomatik bir sistem geliştirdik. Bunların yanı sıra damızlık manda, safran ve istiridye mantarı yetiştiriciliği yapıyoruz” diye konuştu.