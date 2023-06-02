Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Barselona’nın da aralarında olduğu Avrupa kentleriyle pandeminin yalnızlık hissine ve unutkanlığa neden olduğu yaşlılar için ‘iyi olma hali’ başlığında çalışmalar yapacak.ANTALYA (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyesi olan Muratpaşa Belediyesi, İtalya’nın Udine kentinde düzenlenen Sağlıklı Yaşlanmanın On Yılı (2021-2030) başlıklı çalıştaya katıldı.

Çalıştayda Muratpaşa Belediyesi Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen gruplardan biri olan yaşlılar üzerine yaptığı çalışmaları aralarında İspanya’dan Barselona’nn da bulunduğu İtalya, Danimarka, Hırvatistan, İrlanda, İngiltere’den şehirlerle paylaştı.

Belediyelerin yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden sivil toplum kuruluşları, akademisyenler bir araya geldiği çalıştayın sonunda yerel ve uluslararası düzeyde işbirliği olanaklarının geliştirilmesi için yol haritası oluşturuldu.

Muratpaşa Belediyesi, gelecek dönem İspanya, İngiltere gibi ülkelerden şehirlerle pandeminin yalnızlık hissine ve unutkanlığa neden olduğu yaşlılar için ‘iyi olma hali’ başlığında çalışmalar yapacak.