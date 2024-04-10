SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, 9 Nisan 2024’te gerçekleşen Avrupa Konseyi Genel Kurulu’nda “Daimî Komite Üyesi” seçilerek, Konsey’deki görevini ve sivil toplum alanındaki uluslararası temsiliyetini bir adım öteye taşıdı. Çiftçi, bu seçimle birlikte 75 yıllık Konsey’in bugüne kadarki “En Genç Daimî Komite Üyesi” olarak da dikkat çekici bir başarı elde etti.FRANSA (İGFA) -Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amacıyla çalışan SosyalBen Vakfı’nın temellerini henüz 14 yaşındayken atan Ece Çiftçi, sivil toplum alanındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Avrupa Konseyi ilkelerini temsil etmek için 2023 yılında seçilen üç Gençlik Delegesi’nden biri ve tek genç kadın olan Ece Çiftçi, yaklaşık iki yıldır Konsey’in Sivil Toplum Komitesi’nde görev alıyordu. Belirli dönemlerde Fransa Strasburg’da bulunarak Konsey’in çalışmalarında yer alan Çiftçi, 9 Nisan 2024’te gerçekleşen Avrupa Konseyi Genel Kurulu’nda ise yetkililer ve sivil toplum temsilcileri tarafından “Daimî Komite Üyesi” seçildi. Bu seçimle birlikte 75 yıllık Konsey’in bugüne kadarki “En Genç Daimî Komite Üyesi” olan Çiftçi, aynı zamanda mevcut dönemde Konsey’de yer alan tek Türk oldu. Çiftçi, Sivil Toplum Komitesi’nde Başkan’ın ardından en yetkili kişi olarak karar alma, politika geliştirme ve önerilerde bulunma yetkileriyle, sürekli bir sorumluluk üstlenecek. Yeni görevini üç yıl boyunca kesintisiz sürdürecek olan Çiftçi, kırılgan gruplar olan çocuklar ve gençler için yürütülen savunuculuk faaliyetlerinin sesinin daha yüksek çıkmasını sağlamak için; insan hakları, hukuk ve demokrasi kavramlarının sivil toplum tarafında gençleşmesi, çağa uyarlanması ve daha erişilebilir olması adına çalışmalar yürütecek. Sivil Toplum Komitesi -46 üye devletten oluşan Konsey’de- kendi amacı doğrultusunda çalışan ve genel sekreterliğe raporlayan komitelerden biri.

KENDİ HİKAYESİ İLE GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR

Seçim sonrası yaptığı açıklamada, bu temsiliyeti elde edebilmekten gurur duyduğunu dile getiren Ece Çiftçi duygularını şöyle dile getirdi: “Avrupa Konseyi’nde aktif görev alarak, savunucusu olduğum kırılgan grupların sesini daha çok duyurabilmekten mutluluk duyuyorum. Fakat 75 yıllık Konsey’in bugüne kadarki ‘En Genç Daimî Komite Üyesi’ olmanın benim için ayrı bir anlamı var. SosyalBen’in kuruluşundan bugüne kadar hep, sosyal kalıpların ötesinde çocukların ve gençlerin kendi ‘iyi’ oldukları alanlar üzerinden alkışlanmasının önemine değindim. Elde ettiğim başarı bu açıdan önemli bir örnek teşkil ediyor. Kendi 'iyi’ oldukları alanları erken keşfedebilen ve bu alanda gelişimlerini sürdürebilen çocuklar, genç yaşta önemli temsiliyetler edinip dünya genelinde söz sahibi olabilirler. Çok inandığım bu gerçeği kendi hikayem üzerinden anlatabilmek benim için kıymetli.”

Seçimlerin ardından Türkiye’ye dönecek olan Ece Çiftçi, 23-24 Nisan’da SosyalBen Vakfı ile Hatay ve Adıyaman’da Konsey tarafından da ilgiliyle takip edilen BEGEM – Beceri Geliştirme Merkezi açılışlarını gerçekleştirecek.