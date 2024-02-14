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• Karacabey Belediyesi’nin, Avrupa Leylek Köyü Eskikarağaç’ta yıllardır hayata geçirdiği başarılı çalışmalar, bölgeye olan ilginin de günden güne artmasını sağlıyor. Hafta sonu, durgun havayı fırsat bilen doğa severlerin durağı yine Eskikaraağaç oldu. Başkan Ali Özkan da köyde yaptığı incelemelerde yerel halk ve ziyaretçilerle sohbet ederek, leylek köyü hakkında değerlendirmelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Hafta sonu durgun hava şartlarını fırsat bilen ziyaretçilerin öncelikli adresi Uluabat Gölü kıyısındaki Avrupa Leylek Köyü oldu. Motosiklet gruplarından ailelere, işyeri gruplarından bireysel gezmeye gelen vatandaşlara kadar adeta dolup taşan Eskikaraağaç, bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.

Son yıllarda ünü tüm dünyayı saran Balıkçı Adem Amca ve Yaren Leylek’in hikayesi leylek köyündeki ilginin katlanarak artmasında önemli rol oynarken, köyde yerel halk ile başlayan kalkınma girişimleri de buranın cazibe merkezi olmasında önemli rol oynadı.

MAHALLE HALKI DA İLGİDEN MEMNUN

Son yıllarda Karacabey Belediyesi’nin gerçekleştirdiği turizm atakları ile yıl boyu ziyaretçi ağırlayan Leylek Köyü’ndeki yoğun ilgiden mahalle halkı da memnun.

Köyde yapılan tekne turları kayıkçıların yüzünü güldürürken, köy kadınlarının işlettiği EKADER Derneği’nin yerel ürünleri bir yandan mahalle sakinlerinin ekonomilerine katkı sağlıyor, bir yandan da ev yapımı ürünlerle tüketicilere hizmet sağlanıyor. Yine Karacabey Belediyesi tarafından belli bir standartla yaptırılan ahşap kulübeler de göl manzarası ile hem köy halkına katkı sağlıyor hem de ziyaretçiler için önem taşıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan da hafta sonu leylek köyüne giderek, Muhtar Rıdvan Çetin ile birlikte yerel halkla, üreticilerle ve ziyaretçilerle sohbet etti, köy hakkında değerlendirmelerde bulundu.

HEM YEREL HALKA HEM ZİYARETÇİLERE KATKI

Köye gelen ziyaretçiler, Avrupa Leylek Köyünü çok beğendiklerini ve yıllardır geldiklerini belirterek Başkan Özkan’a teşekkürlerini iletirken, Muhtar Rıdvan Çetin de “Ziyaretçiler kadar Leylek Köyü’nün sakinleri de bu durumdan çok memnun. Geçmişte yılda bir kez festivalle hatırlanan bir köyken, artık yıl boyu turist alan bir yerleşim yeri olduk. Bu ilgi mahalle halkımızın ekonomik gelir elde etmelerine de imkan sağlıyor. Bizler, desteklerinden ötürü Belediye Başkanımız Ali Özkan’a çok teşekkür ederiz” dedi.

ADETA DOĞA OKULUNA DÖNÜŞTÜ

Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, “Eskikaraağaç Mahallemizin, biz göreve gelmeden önce yılda bir kez hatırlanan bir şenliği vardı. Sonra tüm yıl kendi haline bırakılıyordu. Bizler göreve gelir gelmez ilk icraatlarımız arasında buranın turizm atakları yer aldı. Yürüyüş yolları, sosyal alanlar, iskele, satış reyonlarının yanı sıra doğaya dair uluslararası fonlarla birbirinden değerli çalışmaları hayata geçirdik. Bugün doğayı öğrenmek adına adeta bir doğa okulu niteliği de kazandı burası. Bugün Leylek Köyü kışın ortasında, leyleklerin bile olmadığı bir zamanda da ziyaretçi akınına uğruyorsa, bu Karacabey Belediyesi olarak bizim de önemli bir başarımızdır ve bundan mutluluk duyuyoruz” dedi.